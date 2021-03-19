Зеленський ввів до РНБО очільника Мінцифри Федорова

Президент підтвердив, що сьогодні відбудеться засідання Ради нацбезпеки

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Відповідний указ №102 «Про зміну в складі Ради національної безпеки і оборони України» опублікований на сайті глави держави сьогодні, 19 березня.

«Згідно з ч.4 ст.107 Конституції України постановляю ... ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича», - повідомляється на сайті Офісу президента.

У документі значиться, що указ набуває чинності з дня його публікації.

Нагадаємо, сьогодні знову відбудеться засідання РНБО. Однак офіційного анонсу від пресслужб поки не було.

Натомість президент Зеленський вдень під час виступу на Нацраді реформ підтвердив, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. «У нас день сьогодні важливий та насичений. Після засідання Ради реформ буде засідання РНБО України», - сказав Зеленський.

Нардеп від «Голосу» Юлія Клименко повідомила, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони в п'ятницю розглянуть ситуацію з пандемією коронавірусу і питання можливого локдауну.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 11 березня розглядали Стратегію деокупацію і реінтеграції анексованого Криму. У цьому контексті СБУ доручили провести перевірку по кожному з 239 колишніх депутатів Верховної Ради, які голосували в 2010 році за ратифікацію «Харківських угод» – коли Україна продовжила перебування Чорноморського флоту Росії на базах в Криму в обмін на газ. На думку РНБО, саме ці дії створили грунт для захоплення півострова Росією. Також на цьому засіданні Радбез вирішив повернути «Мотор Січ» державі.

12 березня головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

Раніше у лютому РНБО заблокував роботу трьох телеканалів Віктора Медведчука – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

Крім того відомо, що незабаром РНБО розгляне санкції проти соратників Лукашенка.