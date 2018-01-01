Поліція Афін застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

Мирна акція протесту в Афінах переросла в сутички групи агресивно налаштованих протестувальників з поліцією

В Афінах поблизу будівлі парламенту сталися сутички між учасниками акції протесту та поліцією, яка застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і шумові гранати. Про це повідомляє DW. «Мирна акція протесту переросла в сутички групи агресивно налаштованих протестувальників з поліцією. Проти учасників акції правоохоронці в Афінах



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Учасники акції протесту в Афінах

Мирна акція протесту в Афінах переросла в сутички групи агресивно налаштованих протестувальників з поліцією

В Афінах поблизу будівлі парламенту сталися сутички між учасниками акції протесту та поліцією, яка застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і шумові гранати.

Про це повідомляє DW.

«Мирна акція протесту переросла в сутички групи агресивно налаштованих протестувальників з поліцією. Проти учасників акції правоохоронці в Афінах застосували сльозогінний газ та шумові гранати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спочатку багатотисячна маніфестація проходила спокійно, поки до неї не долучилися близько 100 агресивно налаштованих прибічників ліворадикальних поглядів, які стали кидати в поліцію пакети з фарбою та каміння.

Учасники та організатори акції виступили проти ухвалення законодавчих змін, що значно обмежують право на проведення страйків.

Утім, попри протести грецькі парламентарії ввечері 15 січня ухвалили закони, що передбачають посилення політики заощаджень задля виведення економіки Греції з кризи. Тепер відмова працівників ставати до роботи на знак протесту вважатиметься законною лише в тому разі, якщо за це виступило 50 відсотків членів профспілки (раніше було досить 20 відсотків).

Крім демонстрації, у понеділок в країні було також оголошено одноденний загальний страйк, до якого приєдналися багато працівників. Найбільше від його наслідків постраждала транспортна галузь, особливо громадський міський та приміський транспорт, а також авіасполучення.