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    Поліція Косово призначила нагороду за інформацію про вбивство Івановича

    16 січня в місті Косовська Мітровіца застрелили лідера косовських сербів Олівера Івановича
    Поліція самопроголошеної республіки Косово оголосила нагороду в 10 тисяч євро за інформацію про вбивство сербського політика Олівера Івановича. Про це повідомили в поліції Косово. «Поліція Косово звертається до громадян, які можуть мати інформацію по справі, яка допоможе встановити знаходження злочинця і пропонує винагороду в розмірі
    • Сьогодні, 07:56
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    16 січня в місті Косовська Мітровіца застрелили лідера косовських сербів Олівера Івановича

    Поліція самопроголошеної республіки Косово оголосила нагороду в 10 тисяч євро за інформацію про вбивство сербського політика Олівера Івановича.

    Про це повідомили в поліції Косово.

    «Поліція Косово звертається до громадян, які можуть мати інформацію по справі, яка допоможе встановити знаходження злочинця і пропонує винагороду в розмірі €10 тисяч кожному, хто надасть інформацію і допоможе розкриттю злочину», - йдеться в повідомленні.

    Невідомі стріляли в Івановича 16 січня вранці біля будинку, в якому розташований офіс його партії в північній частині розділеної Косовської Митровиці. Слідство проводить поліція.

    Після вбивства в Косово одного з лідерів косовських сербів Олівера Івановича верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні провела телефонні розмови з президентами Сербії та Косова й закликала сторони «продемонструвати спокій і стриманість».

    Олівер Іванович народився в 1953 році, у сербському уряді був державним секретарем у справах Косова.

    Іванович був лідером партії «Свобода, демократія, справедливість». Минулого й цього року він кілька місяців провів у слідчому ізоляторі за звинуваченням у скоєнні злочинів над албанським населенням у час бойових дій у провінції. Він відкидав обвинувачення й залишився жити в Косово.

    ЄС вбивство партії політика Косово
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