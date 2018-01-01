Поліція Косово призначила нагороду за інформацію про вбивство Івановича
- Сьогодні, 07:56
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16 січня в місті Косовська Мітровіца застрелили лідера косовських сербів Олівера Івановича
Поліція самопроголошеної республіки Косово оголосила нагороду в 10 тисяч євро за інформацію про вбивство сербського політика Олівера Івановича.
Про це повідомили в поліції Косово.
«Поліція Косово звертається до громадян, які можуть мати інформацію по справі, яка допоможе встановити знаходження злочинця і пропонує винагороду в розмірі €10 тисяч кожному, хто надасть інформацію і допоможе розкриттю злочину», - йдеться в повідомленні.
Невідомі стріляли в Івановича 16 січня вранці біля будинку, в якому розташований офіс його партії в північній частині розділеної Косовської Митровиці. Слідство проводить поліція.
Після вбивства в Косово одного з лідерів косовських сербів Олівера Івановича верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні провела телефонні розмови з президентами Сербії та Косова й закликала сторони «продемонструвати спокій і стриманість».
Олівер Іванович народився в 1953 році, у сербському уряді був державним секретарем у справах Косова.
Іванович був лідером партії «Свобода, демократія, справедливість». Минулого й цього року він кілька місяців провів у слідчому ізоляторі за звинуваченням у скоєнні злочинів над албанським населенням у час бойових дій у провінції. Він відкидав обвинувачення й залишився жити в Косово.