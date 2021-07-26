Національна поліція затримала рівненських залізничників, які крали дизпаливо
Працівники «Укрзалізниці» попались на крадіжці дизпалива з маневрових тепловозів
Національна поліція затримала п'ятьох працівників рівненської дирекції Львівської залізниці за підозрою в крадіжці дизельного пального. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.
За наявною інформацією, вони нібито систематично – двічі на день, вранці та ввечері – зливали пальне з маневрових тепловозів. Таким чином привласнювалось від 15 до 30 тонн щомісячно, які потім продавалися.
Під час оперативної закупки поліція придбала у підозрюваних
Під час обшуків було вилучено
Тим часом, на українських заправки знов піднімають ціни, з 14 липня дизель та бензин подорожчали на 5-90 копійок за літр.