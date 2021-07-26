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    Національна поліція затримала рівненських залізничників, які крали дизпаливо

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    Залізничникам повідомили про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем - Національна поліція затримала рівненських залізничників, які крали дизпаливо
    Залізничникам повідомили про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем
    Фото gp.gov.ua

    Працівники «Укрзалізниці» попались на крадіжці дизпалива з маневрових тепловозів

    Національна поліція затримала п'ятьох працівників рівненської дирекції Львівської залізниці за підозрою в крадіжці дизельного пального. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

    За наявною інформацією, вони нібито систематично – двічі на день, вранці та ввечері – зливали пальне з маневрових тепловозів. Таким чином привласнювалось від 15 до 30 тонн щомісячно, які потім продавалися.

    Під час оперативної закупки поліція придбала у підозрюваних 200 літрів пального, а потім затримала їх. Залізничникам повідомили про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.3 ст.191 КК України).

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    Національна поліція затримала рівненських залізничників, які крали дизпаливо
    Національна поліція затримала рівненських залізничників, які крали дизпаливо
    Національна поліція затримала рівненських залізничників, які крали дизпаливо
    Національна поліція затримала рівненських залізничників, які крали дизпаливо

    Під час обшуків було вилучено 1400 літрів дизельного палива, порожні каністри, засоби для відкачування, п'ять автомобілів, які використовувалися дл перевезення каністр, мобільні телефони, гроші, банківські картки, чорнові записи.

    Тим часом, на українських заправки знов піднімають ціни, з 14 липня дизель та бензин подорожчали на 5-90 копійок за літр.

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    Теги: гроші Укрзалізниця бензин ціни Рівне поліція пальне перевезення
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    Національна поліція затримала рівненських залізничників, які крали дизпаливо