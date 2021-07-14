В Україні знову дорожчає пальне. Як змінилися ціни на заправках
На українських заправках знову подорожчало пальне. На деяких бензин подорожчав майже на гривню
Заправки знов піднімають ціни: 14 липня дизель та бензин подорожчали на 5-90 копійок за літр. Про це свідчать дані «Консалтингової групи А-95».
Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 23 копійки – до 31,87 грн/л, дизельне пальне – на 5 копійок, до 29,60 грн/л.
У мережі Amic ціни на бензини і ДП виросли в середньому на 3 копійки.
Socar підвищила вартість бензинів на 23-39 копійок.
Shell – на 10-23 копійок.
У мережі «Автопорт» А-92 подорожчав на 80 копійок – до 31,30 грн/л, А-95 – на 90 копійок, до 31,6 грн/л, дизель – на 60 копійок, до 29,40 грн/л.
Такі мережі як «Кворум», BVS, «Укргазвидобування» і Prime відкоригували ціни в сторону збільшення на 10-30 копійок.
Ціни на АЗС України 14 липня 2021 року, грн/л
|Мережа
|А-92
|А-95
|ДТ
|ОККО
|30,99
|31,87
|29,60
|WOG
|30,99
|31,87
|29,60
|Авіас
|27,95
|28,95
|28,00
|Укрнафта
|28,00
|29,00
|28,00
|Amic
|29,75
|30,66
|28,84
|Shell
|30,89
|31,87
|29,60
|Socar
|31,37
|31,87
|32,48
|БРСМ-Нафта
|28,57
|29,57
|26,63
|KLO
|30,59
|30,99
|29,19
|Паралель
|30,99
|32,99
|30,55
|Автотранс
|29,58
|30,98
|28,98
|UPG
|30,10
|31,10
|27,30
|Кворум
|28,80
|29,85
|27,30
|BVS
|29,79
|30,79
|28,69
|Chipo
|29,08
|30,08
|27,78
|Автопорт
|31,30
|31,60
|29,40
|Авантаж 7
|28,45
|29,45
|26,35
|Укргазвидобування
|29,50
|30,50
|28,80
|Mango
|28,49
|29,49
|26,99
|Prime
|28,80
|30,00
|26,30
|Середня вартість
|29,21
|30,19
|28,43
Дані: «Консалтингова група А-95»
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