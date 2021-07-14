В Україні знову дорожчає пальне. Як змінилися ціни на заправках

Пальне в Україні знов подорожчало / Фото з відкритих джерел

На українських заправках знову подорожчало пальне. На деяких бензин подорожчав майже на гривню

Заправки знов піднімають ціни: 14 липня дизель та бензин подорожчали на 5-90 копійок за літр. Про це свідчать дані «Консалтингової групи А-95».

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 23 копійки – до 31,87 грн/л, дизельне пальне – на 5 копійок, до 29,60 грн/л.

У мережі Amic ціни на бензини і ДП виросли в середньому на 3 копійки.

Socar підвищила вартість бензинів на 23-39 копійок.

Shell – на 10-23 копійок.

У мережі «Автопорт» А-92 подорожчав на 80 копійок – до 31,30 грн/л, А-95 – на 90 копійок, до 31,6 грн/л, дизель – на 60 копійок, до 29,40 грн/л.

Такі мережі як «Кворум», BVS, «Укргазвидобування» і Prime відкоригували ціни в сторону збільшення на 10-30 копійок.

Ціни на АЗС України 14 липня 2021 року, грн/л

Мережа А-92 А-95 ДТ ОККО 30,99 31,87 29,60 WOG 30,99 31,87 29,60 Авіас 27,95 28,95 28,00 Укрнафта 28,00 29,00 28,00 Amic 29,75 30,66 28,84 Shell 30,89 31,87 29,60 Socar 31,37 31,87 32,48 БРСМ-Нафта 28,57 29,57 26,63 KLO 30,59 30,99 29,19 Паралель 30,99 32,99 30,55 Автотранс 29,58 30,98 28,98 UPG 30,10 31,10 27,30 Кворум 28,80 29,85 27,30 BVS 29,79 30,79 28,69 Chipo 29,08 30,08 27,78 Автопорт 31,30 31,60 29,40 Авантаж 7 28,45 29,45 26,35 Укргазвидобування 29,50 30,50 28,80 Mango 28,49 29,49 26,99 Prime 28,80 30,00 26,30 Середня вартість 29,21 30,19 28,43

Дані: «Консалтингова група А-95»