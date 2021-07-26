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    З поїзда «Укрзалізниці» випав пасажир

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    За словами начальника поїзда, перебуваючи у тамбурі, чоловік самовільно відчинив двері під час руху і, не втримавшись, випав з вагона - З поїзда «Укрзалізниці» випав пасажир
    За словами начальника поїзда, перебуваючи у тамбурі, чоловік самовільно відчинив двері під час руху і, не втримавшись, випав з вагона
    Фото: lv.npu.gov.ua

    Внаслідок події 23-річного мешканця Хмельницького було госпіталізовано з важкими травмами

    У понеділок, 26 липня, з вагона поїзда сполученням «Львів-Маріуполь» під час руху через Золочів випав один із пасажирів. Про це повідомили в управлінні Національної поліції Львівської області.

    Внаслідок події 23-річного мешканця Хмельницького було госпіталізовано з важкими травмами. Зараз він перебуває у реанімації.

    За словами начальника поїзда, перебуваючи у тамбурі, чоловік самовільно відчинив двері під час руху і, не втримавшись, випав із вагона.

    За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи.

    До слова, на Полтавщині потяг на смерть збив 82-річного чоловіка.

    Нагадаємо, на Закарпатті в результаті аварії за участю поїзда і вантажівки постраждали п'ятеро осіб.

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    Теги: Львівщина Укрзалізниця потяг лікарня
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    З поїзда «Укрзалізниці» випав пасажир