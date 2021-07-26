Ціни на автогаз встановлюють нові рекорди. Скільки коштує пальне на заправках

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В Україні продовжує дорожчати автогаз
За вихідні середня ціна скрапленого газу на АЗС України зросла до 16,72 гривні за літр
За вихідні середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 6 копійок – до 16,72 гривні за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Як відзначають експерти, це рекордна вартість за всю історію спостережень. Загалом з початку липня ціни на скраплений автомобільний газ зросли на 1,35 гривні за літр.
Газ подорожчав у наступних мережах:
- Amic – до 16,53 грн/л;
- Shell – до 16,87 грн/л;
- «Автотранс» – до 16,98 грн/л;
- BVS – до 16,49 грн/л;
- Prime – до 16,40 грн/л;
- «Авантаж 7» – до 15,98 грн/л.
Такі мережі, як Chipo, «Овіс», «Катрал», Mango, «Олас» і Motto, підняли ціни в межах 10-35 копійок.
Детальна інформація про ціни на автомобільний газ в Україні 26 липня – у таблиці нижче.
Ціни скрапленого газу на АЗС 26 липня, грн/л
|Компанія
|Ціна
|Динаміка
|ОККО
|17,49
|0,00
|WOG
|17,38
|0,00
|Авіас
|16,29
|0,01
|Укрнафта
|16,29
|0,01
|AMIC
|16,53
|0,20
|AMIC
|16,87
|0,46
|SOCAR
|17,48
|0,00
|БРСМ-Нафта
|16,68
|0,00
|KLO
|16,94
|0,00
|Паралель
|17,25
|0,00
|Автотранс
|16,98
|0,20
|UPG
|16,53
|0,00
|SUNOIL
|16,35
|0,00
|BVS
|16,49
|0,30
|Chipo
|16,34
|0,08
|Prime
|16,40
|0,40
|Авантаж 7
|15,98
|0,13
|Овіс
|16,39
|0,10
|Катрал
|16,17
|0,30
|Mango
|16,15
|0,24
|Олас
|16,15
|0,35
|Motto
|16,65
|0,23
|Середня ціна в Україні:
|16,72
|0,06
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