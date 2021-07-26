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    Ціни на автогаз встановлюють нові рекорди. Скільки коштує пальне на заправках

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    В Україні продовжує дорожчати автогаз - Ціни на автогаз встановлюють нові рекорди. Скільки коштує пальне на заправках

    В Україні продовжує дорожчати автогаз

    Фото з відкритих джерел

    За вихідні середня ціна скрапленого газу на АЗС України зросла до 16,72 гривні за літр

    За вихідні середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 6 копійок – до 16,72 гривні за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

    Як відзначають експерти, це рекордна вартість за всю історію спостережень. Загалом з початку липня ціни на скраплений автомобільний газ зросли на 1,35 гривні за літр.

    Газ подорожчав у наступних мережах:

    • Amic – до 16,53 грн/л;
    • Shell – до 16,87 грн/л;
    • «Автотранс» – до 16,98 грн/л;
    • BVS – до 16,49 грн/л;
    • Prime – до 16,40 грн/л;
    • «Авантаж 7» – до 15,98 грн/л.

    Такі мережі, як Chipo, «Овіс», «Катрал», Mango, «Олас» і Motto, підняли ціни в межах 10-35 копійок.

    Детальна інформація про ціни на автомобільний газ в Україні 26 липня – у таблиці нижче.

    Ціни скрапленого газу на АЗС 26 липня, грн/л

    Компанія Ціна Динаміка
    ОККО 17,49 0,00
    WOG 17,38 0,00
    Авіас 16,29 0,01
    Укрнафта 16,29 0,01
    AMIC 16,53 0,20
    AMIC 16,87 0,46
    SOCAR 17,48 0,00
    БРСМ-Нафта 16,68 0,00
    KLO 16,94 0,00
    Паралель 17,25 0,00
    Автотранс 16,98 0,20
    UPG 16,53 0,00
    SUNOIL 16,35 0,00
    BVS 16,49 0,30
    Chipo 16,34 0,08
    Prime 16,40 0,40
    Авантаж 7 15,98 0,13
    Овіс 16,39 0,10
    Катрал 16,17 0,30
    Mango 16,15 0,24
    Олас 16,15 0,35
    Motto 16,65 0,23
    Середня ціна в Україні: 16,72 0,06

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    Теги: ціни АЗС пальне KLO ОККО WOG
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    Ціни на автогаз встановлюють нові рекорди. Скільки коштує пальне на заправках