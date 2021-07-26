Ціни на автогаз встановлюють нові рекорди. Скільки коштує пальне на заправках

За вихідні середня ціна скрапленого газу на АЗС України зросла до 16,72 гривні за літр

За вихідні середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 6 копійок – до 16,72 гривні за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Як відзначають експерти, це рекордна вартість за всю історію спостережень. Загалом з початку липня ціни на скраплений автомобільний газ зросли на 1,35 гривні за літр.

Газ подорожчав у наступних мережах:

Amic – до 16,53 грн/л;

Shell – до 16,87 грн/л;

«Автотранс» – до 16,98 грн/л;

BVS – до 16,49 грн/л;

Prime – до 16,40 грн/л;

«Авантаж 7» – до 15,98 грн/л.

Такі мережі, як Chipo, «Овіс», «Катрал», Mango, «Олас» і Motto, підняли ціни в межах 10-35 копійок.

Детальна інформація про ціни на автомобільний газ в Україні 26 липня – у таблиці нижче.

Ціни скрапленого газу на АЗС 26 липня, грн/л