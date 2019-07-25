Поліція порушила справу через спробу нападу на Порошенка



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Поліція порушила справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу

Поліція Києва порушила кримінальну справу через спробу нападу на Петра Порошенка біля будівлі Держбюро розслідувань, куди він 25 липня приходив на допит.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

«Близько 17-ї години група осіб заблокувала автомобіль Петра Порошенка та вступила в конфлікт із його охороною. Зловмисники з місця події втекли. Правоохоронці встановлюють всіх учасників інциденту», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція порушила справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаэмо, п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Він виявив стурбованість тим, що відбуваються постійні витоки даних з ДБР.

Згодом він вийшов і попрямував до машини, але коли авто Порошенка виїжджало, то невідомі зчинили сутички.

Внаслідок інциденту постраждали охоронець Порошенка і оператор 24 каналу.

Відомо, що група чоловіків розпилили газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. У ході сутичок постраждав і оператор 24 каналу.