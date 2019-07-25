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    Поліція порушила справу через спробу нападу на Порошенка

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    Поліція порушила справу через спробу нападу на Порошенка

    Поліція порушила справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу

    Поліція Києва порушила кримінальну справу через спробу нападу на Петра Порошенка біля будівлі Держбюро розслідувань, куди він 25 липня приходив на допит.

    Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

    «Близько 17-ї години група осіб заблокувала автомобіль Петра Порошенка та вступила в конфлікт із його охороною. Зловмисники з місця події втекли. Правоохоронці встановлюють всіх учасників інциденту», — йдеться у повідомленні.

    За цим фактом поліція порушила справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

    Нагадаэмо, п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Він виявив стурбованість тим, що відбуваються постійні витоки даних з ДБР.

    Згодом він вийшов і попрямував до машини, але коли авто Порошенка виїжджало, то невідомі зчинили сутички.

    Внаслідок інциденту постраждали охоронець Порошенка і оператор 24 каналу.

    Відомо, що група чоловіків розпилили газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. У ході сутичок постраждав і оператор 24 каналу.

    Петро Порошенко машини допит автомобіль Державне бюро розслідувань президент поліція
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