Поліція порушила справу через спробу нападу на Порошенка
Поліція порушила справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу
Поліція Києва порушила кримінальну справу через спробу нападу на Петра Порошенка біля будівлі Держбюро розслідувань, куди він 25 липня приходив на допит.
Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.
«Близько 17-ї години група осіб заблокувала автомобіль Петра Порошенка та вступила в конфлікт із його охороною. Зловмисники з місця події втекли. Правоохоронці встановлюють всіх учасників інциденту», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом поліція порушила справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.
Нагадаэмо, п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Він виявив стурбованість тим, що відбуваються постійні витоки даних з ДБР.
Згодом він вийшов і попрямував до машини, але коли авто Порошенка виїжджало, то невідомі зчинили сутички.
Внаслідок інциденту постраждали охоронець Порошенка і оператор 24 каналу.
Відомо, що група чоловіків розпилили газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. У ході сутичок постраждав і оператор 24 каналу.