Вбивство Шеремета: білоруський спецпризначенець дав свідчення у Києві
Екссиловик розповів українським правоохоронцям більше, ніж публікував раніше
Про це він розповів білоруському «Радыë Свабода».
За його словами, після публікації аудіозаписів із ним зв'язалися українські дипломати та обговорили співпрацю у розслідуванні. Макару зробили українську візу та попросили приїхати до Києва. Як каже екссиловик, 16 січня він вже повернувся з Києва до Вільнюса.
«Мене забезпечили цілодобовою охороною... Ми проводили слідчі дії та інші заходи в Нацполіції, після чого українська сторона повідомила, що в них немає причин не довіряти мені. Я вважаю, що надав достатньо доказів про те, що білоруські спецслужби причетні до вбивства Павла Шеремета», - сказав Макар.
Він зазначив, що розповів правоохоронцям більше, ніж публікував раніше. Але Макар пообіцяв не розголошувати свої свідчення, щоб не нашкодити слідству.
Колишній силовик переконаний, що після його свідчень розслідування «кардинально зміниться». Він вважає, що причиною вбивства журналіста могла стати його робота над справами зниклих безвісти у Білорусі людей.
«На мою думку, після порівняння низки фактів і після розмови з українськими слідчими ми можемо говорити про ненависть Олександра Лукашенко до Павла Шеремета. Усе це разом могло бути причиною його усунення», - зазначив Макар.
Нагадаємо, що Макар раніше розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.
4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, тоді заявив, що готовий прилетіти до Києва і дати свідчення в Офісі генпрокурора.
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