Вбивство Шеремета: білоруський спецпризначенець дав свідчення у Києві

Про це він розповів білоруському «Радыë Свабода».

За його словами, після публікації аудіозаписів із ним зв'язалися українські дипломати та обговорили співпрацю у розслідуванні. Макару зробили українську візу та попросили приїхати до Києва. Як каже екссиловик, 16 січня він вже повернувся з Києва до Вільнюса.

«Мене забезпечили цілодобовою охороною... Ми проводили слідчі дії та інші заходи в Нацполіції, після чого українська сторона повідомила, що в них немає причин не довіряти мені. Я вважаю, що надав достатньо доказів про те, що білоруські спецслужби причетні до вбивства Павла Шеремета», - сказав Макар.

Він зазначив, що розповів правоохоронцям більше, ніж публікував раніше. Але Макар пообіцяв не розголошувати свої свідчення, щоб не нашкодити слідству.

Ігор Макар – колишній заступник командира бойової групи спецпідрозділу «Алмаз» МВС Білорусі, а нині представник громадянської ініціативи «Білоруський народний трибунал». У «Алмазі» він служив з 1998 по 2004 рік, після чого звільнився. Пізніше встиг виїхати до Європи і попросити політичного притулку.

Колишній силовик переконаний, що після його свідчень розслідування «кардинально зміниться». Він вважає, що причиною вбивства журналіста могла стати його робота над справами зниклих безвісти у Білорусі людей.

«На мою думку, після порівняння низки фактів і після розмови з українськими слідчими ми можемо говорити про ненависть Олександра Лукашенко до Павла Шеремета. Усе це разом могло бути причиною його усунення», - зазначив Макар.

Нагадаємо, що Макар раніше розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, тоді заявив, що готовий прилетіти до Києва і дати свідчення в Офісі генпрокурора.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює у причетності до вбивства Шеремета лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

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