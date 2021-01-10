Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році, – білоруський офіцер
«Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро в 2011 році» – Макар
Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета та інших людей, розповів, що ще у 2012 році українські спецслужби були повідомлені про підготовку такого злочину.
Про це колишній спецпризначенець розповів в інтерв’ю «Новой газете».
За його словами, він передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами. На записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ «Альфа» планували вбивства мінімум чотирьох громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, в тому числі і Павла Шеремета.
На питання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг, але запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії і навіть білоруському МЗС.
«У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруський МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ», – розповів Макар.
За словами колишнього білоруського «алмазівця», Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро в 2011 році, і був подразником для диктаторського режиму Білорусі.
Макар також розповів, що отримав запис від своїх анонімних джерел у КДБ Білорусі тоді ж, коли він був зроблений, у 2012 році.
Зазначимо, колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, на яких посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета, готовий прилетіти в Київ та свідчити в Офісі генпрокурора.