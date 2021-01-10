Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році, – білоруський офіцер

«Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро в 2011 році» – Макар

Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета та інших людей, розповів, що ще у 2012 році українські спецслужби були повідомлені про підготовку такого злочину.

Про це колишній спецпризначенець розповів в інтерв’ю «Новой газете».

Ігор Макар – колишній заступник командира бойової групи спецпідрозділу «Алмаз» МВС Білорусі, а нині представник громадянської ініціативи «Білоруський народний трибунал». У «Алмазі» він служив з 1998 по 2004 рік, після чого звільнився. Пізніше встиг виїхати до Європи і попросити політичного притулку.

За його словами, він передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами. На записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ «Альфа» планували вбивства мінімум чотирьох громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, в тому числі і Павла Шеремета.

На питання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг, але запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії і навіть білоруському МЗС.

«У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруський МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ», – розповів Макар.

За словами колишнього білоруського «алмазівця», Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро в 2011 році, і був подразником для диктаторського режиму Білорусі.

Макар також розповів, що отримав запис від своїх анонімних джерел у КДБ Білорусі тоді ж, коли він був зроблений, у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює у причетності до вбивства Шеремета лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Зазначимо, колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, на яких посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета, готовий прилетіти в Київ та свідчити в Офісі генпрокурора.

Читайте також: