Розчленування українського репера у Росії. Стали відомі нові деталі



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Друзі музиканта стверджують, що у нього ніколи не було проблем з наркотиками Фото: versusb.ru

Дружина випрала внутрішні органи Енді Картрайта у пральній машині

Мати Марини Кохал, дружини репера, брала участь в розчленуванні тіла музиканта. Таку інформацію повідомляє видання Baza.

Видання повідомляє, що мати Марини Кохал допомагала дочці розрізати тіло чоловіка. Також зазначає видання, частини тіла були відокремлені майже ідеально, а на передпліччі музиканта були знайдені сліди від чоловічих рук, ніби від захвата.

Марина Кохал, дружина Енді Картрайта

Крім того, йдеться у повідомленні, Марина випрала внутрішні органи чоловіка у пральній машині, почистила квартиру і намагалася позбутися запаху за допомогою ароматичних речовин. Шприц, за допомогою якого Енді Картрайт нібито вживав наркотики, дружина викинула.

«Друзі Олександра Юшко кажуть, що в нього були проблеми з алкоголем, але наркотики він не вживав», – пише Baza. Також Baza зазначає, що у пари була дитина 2,5 років, яка увесь час з моменту смерті батька була з ним в одній квартирі.

Нині Марина Кохал затримана, а її мати відпустили під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, що 30 липня поліція Петербурга знайшла розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта. За версією дружини музикант помер від передозування наркотиками. Після смерті вона розчленувала тіло чоловіка і спакувала у п'ять чорних пакетів, які сховала до холодильника. Раніше видання «Фонтанка» повідомляло, що Марина Кохал так вчинила з тілом чоловіка, адже вважала смерть від передозування «безславною».

Олександр Юшко (Енді Картрайт) – це відомий український андеграундний репер родом з Ніжина. Навчався в Ніжинському педагогічному університеті на викладача англійської мови. У 2012 році вийшов його перший сольний альбом «Магия мутных вод». Брав участь у чотирьох Versus Battle.

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