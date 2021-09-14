Поліція розшукує небезпечного злочинця з шизофренією (фото)

Чоловіка підозрюють у подвійному вбивстві

У Луганській області поліція розшукує 36-річного Дмитра Федорченка, якого підозрюють у жорстокому подвійному вбивстві. Пошуки ускладнені тим, що чоловік хворий на шизофренію, та його дії передбачити складно.

Спікер поліції області Тетяна Погукай розповіла «Сегодня», що підозрюваний перебуває в розшуку з кінця серпня. Йому інкримінують вбивство жінки – його тітки, і друга. Останнього він розчленував і зник.

«Орієнтування є у всіх поліцейських, у тому числі і в сусідніх областях. Він – психічно хвора людина. Він може бути де завгодно. Але, якби він переховувався в Старобільську, то його б уже затримали. На його пошуки кинуто багато сил. Але, як нам сказали психіатри, поліція його шукає, розмірковуючи мудро, а зі здоров'ям у нього проблеми. Тобто, може окопатися в лісі та лежати там. Мотиви вбивства – про це складно сказати. Також є інформація, що він вживає наркотики. Він реально небезпечний. Що стосується третього нападу – це не підтверджується», – сказала Погукай.

Поліція розшукує 36-річного Дмитра Федорченка

За її словами, цими днями в поліцію надходять десятки дзвінків про те, що, нібито, його бачили то там, то там. Але поки що інформація не підтвердилася.

Два вбивства, в яких підозрюють Федорченка, відбулися імовірно в ніч з 29 на 30 серпня. Жертвами стали жителі Старобільська: 36-річний Олександр Елсуков і 74-річна Людмила Федорченко.

Жінку вбили у неї вдома: озвірілий від люті злочинець бив ножем в шию та стегно. Масивна крововтрата і стала причиною смерті. Тіло загиблої жінки згодом виявила її донька Ірина. А ось де вбивця розправився з чоловіком – досі точно не відомо, оскільки кисті рук були знайдені недалеко від вулиці Чехова, інші частини тіла – в лісосмузі біля кварталу Південний.

Олександр Елсуков був другом підозрюваного у вбивстві. Вони знайомі з дитинства, вчилися в одному класі. А Людмила Федорченко – рідна тітка підозрюваного, сестра його батька.

У прокуратурі Луганської області кажуть, що підозрюваний у подвійному вбивстві перебуває на обліку у психіатра з діагнозом параноїдна шизофренія.

«Постійно роздратований, агресивний, до оточення ставиться вороже, бачить галюцинації... А плюс до всього – наркотики. Це поєднання було як бомба з годинниковим механізмом – на жаль, так і сталося», – зазначили в прокуратурі.

Сам Дмитро Федорченко у віці 18 років отримав свій перший термін за статтею про зберігання наркотиків.

Після вбивств Старобільський районний суд Луганської області ухвалив рішення про його затримання, але поки знайти зловмисника не вдалося.