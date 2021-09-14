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    Поліція розшукує небезпечного злочинця з шизофренією (фото)

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    Поліція розшукує 36-річного Дмитра Федорченка - Поліція розшукує небезпечного злочинця з шизофренією (фото)
    Поліція розшукує 36-річного Дмитра Федорченка
    фото: МВС

    Чоловіка підозрюють у подвійному вбивстві

    У Луганській області поліція розшукує 36-річного Дмитра Федорченка, якого підозрюють у жорстокому подвійному вбивстві. Пошуки ускладнені тим, що чоловік хворий на шизофренію, та його дії передбачити складно.

    Спікер поліції області Тетяна Погукай розповіла «Сегодня», що підозрюваний перебуває в розшуку з кінця серпня. Йому інкримінують вбивство жінки – його тітки, і друга. Останнього він розчленував і зник.

    «Орієнтування є у всіх поліцейських, у тому числі і в сусідніх областях. Він – психічно хвора людина. Він може бути де завгодно. Але, якби він переховувався в Старобільську, то його б уже затримали. На його пошуки кинуто багато сил. Але, як нам сказали психіатри, поліція його шукає, розмірковуючи мудро, а зі здоров'ям у нього проблеми. Тобто, може окопатися в лісі та лежати там. Мотиви вбивства – про це складно сказати. Також є інформація, що він вживає наркотики. Він реально небезпечний. Що стосується третього нападу – це не підтверджується», – сказала Погукай.

    Поліція розшукує 36-річного Дмитра Федорченка

    Поліція розшукує 36-річного Дмитра Федорченка

    За її словами, цими днями в поліцію надходять десятки дзвінків про те, що, нібито, його бачили то там, то там. Але поки що інформація не підтвердилася.

    Два вбивства, в яких підозрюють Федорченка, відбулися імовірно в ніч з 29 на 30 серпня. Жертвами стали жителі Старобільська: 36-річний Олександр Елсуков і 74-річна Людмила Федорченко.

    Жінку вбили у неї вдома: озвірілий від люті злочинець бив ножем в шию та стегно. Масивна крововтрата і стала причиною смерті. Тіло загиблої жінки згодом виявила її донька Ірина. А ось де вбивця розправився з чоловіком – досі точно не відомо, оскільки кисті рук були знайдені недалеко від вулиці Чехова, інші частини тіла – в лісосмузі біля кварталу Південний.

    Олександр Елсуков був другом підозрюваного у вбивстві. Вони знайомі з дитинства, вчилися в одному класі. А Людмила Федорченко – рідна тітка підозрюваного, сестра його батька.

    У прокуратурі Луганської області кажуть, що підозрюваний у подвійному вбивстві перебуває на обліку у психіатра з діагнозом параноїдна шизофренія.

    «Постійно роздратований, агресивний, до оточення ставиться вороже, бачить галюцинації... А плюс до всього – наркотики. Це поєднання було як бомба з годинниковим механізмом – на жаль, так і сталося», – зазначили в прокуратурі.

    Сам Дмитро Федорченко у віці 18 років отримав свій перший термін за статтею про зберігання наркотиків.

    Після вбивств Старобільський районний суд Луганської області ухвалив рішення про його затримання, але поки знайти зловмисника не вдалося.

    Теги: Луганщина вбивство поліція злочинець
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    Поліція розшукує небезпечного злочинця з шизофренією (фото)