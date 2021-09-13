Житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести
Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень
Житель Луганської області виготовляв і продавав українцям довідки з негативним результатом на Covid-19 без проходження відповідних досліджень. Чоловік передавав підроблену документацію замовникам на окупованих територіях сходу України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
За даними відомства, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на Covid-19 і Covid-сертифікатів.
«Підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок», – йдеться в повідомленні.
Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів.
Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.
«Правоохоронці в ході огляду автомобіля фігуранта виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян», - йдеться в повідомленні.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, також на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.
До слова, британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19.