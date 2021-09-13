Житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести

Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів

Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень

Житель Луганської області виготовляв і продавав українцям довідки з негативним результатом на Covid-19 без проходження відповідних досліджень. Чоловік передавав підроблену документацію замовникам на окупованих територіях сходу України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За даними відомства, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на Covid-19 і Covid-сертифікатів.

«Підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок», – йдеться в повідомленні.

Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів.

Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.

«Правоохоронці в ході огляду автомобіля фігуранта виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, також на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19.

Читайте також: