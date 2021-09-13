  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів - Житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести
    Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів
    фото: Нацполіція

    Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень

    Житель Луганської області виготовляв і продавав українцям довідки з негативним результатом на Covid-19 без проходження відповідних досліджень. Чоловік передавав підроблену документацію замовникам на окупованих територіях сходу України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    За даними відомства, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на Covid-19 і Covid-сертифікатів.

    «Підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок», – йдеться в повідомленні.

    Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести
    Житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести

    Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.

    «Правоохоронці в ході огляду автомобіля фігуранта виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян», - йдеться в повідомленні.

    За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, також на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

    До слова, британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: прокуратура шахрайство Луганщина ОРДЛО документи поліція аналізи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести