На столичній Дарниці чоловік зґвалтував жінку в ліфті будинку

Чоловік зайшов за потерпілою у під’їзд і пригрозив їйножем

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі

У Києві чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 36-річну жінку в кабіні ліфта, повідомляє пресслужба Національної поліції Києва.

Подія трапилася на проспекті Петра Григоренка. У поліцію звернулася сама потерпіла, яка заявила, що за нею в під'їзд зайшов чоловік, дістав ніж і, під загрозою фізичної розправи, зґвалтував її.

Начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок розповів, що поліцейські переглянули записи з вуличних камер відеоспостереження та встановили особу ймовірного підозрюваного:

«Чоловік зайшов за потерпілою у під’їзд, пригрозив їй ножем у ліфті та вчинив проти її волі дії сексуального характеру. У ході відпрацювання інформації про злочин дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань з’ясували місцезнаходження правопорушника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Луганщини. Щодо 36-річної потерпілої, то їй надано необхідну медичну допомогу та призначено судово-медичну експертизу.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Солом’янці чоловік зґвалтував та пограбував жінку.

Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.

Раніше у соцмережі з'явилась інформація, що в Києві поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у спробі зґвалтування та розбійному нападі на працівницю комунального підприємства «Київпастранс».