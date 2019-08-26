Поліція США розгорнула масштабну операцію через «пораненого» колегу. Виявилося, він збрехав
Поліцейський, нібито поранений снайпером, згодом визнав, що історію про поранення вигадав, а дірки на сорочці вирізав ножем - щоб зімітувати отвори від куль
Минулої середи американські правоохоронці розгорнули масштабну операцію в Лос-Анджелесі - після того, як один з поліцейських повідомив, що його підстрелив снайпер. Тепер з'ясувалося, що він все вигадав.
«Мене поранили в праве плече. Думаю, стріляють з вікна квартири», - заявляв Анхел Рейноса через поліцейську рацію.
Після цього повідомлення правоохоронці розпочали операцію з виявлення снайпера в будинку, на який вказав Рейноса.
До будівлі підтягли спецпризначенців і бронетехніку.
Самого Рейносу одразу ж відвезли до лікарні.
Проте в якийсь момент з'ясувалося, що жодних ран у поліцейського немає.
Пан Рейноса згодом визнав, що історію про поранення вигадав, а дірки на своїй сорочці вирізав ножем - щоб зімітувати отвори від куль.
Не зрозуміло, чому правоохоронцям знадобилося так багато часу, щоб зрозуміти, що жодних поранень в їхнього колеги немає, а вся його історія - вигадка.
У поліції кажуть, що досі не змогли з'ясувати, чим керувався Рейноса, коли брехав, і навіщо йому це знадобилося.
Наразі поліцейського відсторонили від виконання обов'язків. Щодо нього відкрито кримінальну справу.
Джерело: ВВС Україна