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    Поліція США розгорнула масштабну операцію через «пораненого» колегу. Виявилося, він збрехав

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    Поліція США розгорнула масштабну операцію через «пораненого» колегу. Виявилося, він збрехав
    Фото: CBS

    Поліцейський, нібито поранений снайпером, згодом визнав, що історію про поранення вигадав, а дірки на сорочці вирізав ножем - щоб зімітувати отвори від куль

    Минулої середи американські правоохоронці розгорнули масштабну операцію в Лос-Анджелесі - після того, як один з поліцейських повідомив, що його підстрелив снайпер. Тепер з'ясувалося, що він все вигадав.

    «Мене поранили в праве плече. Думаю, стріляють з вікна квартири», - заявляв Анхел Рейноса через поліцейську рацію.

    Після цього повідомлення правоохоронці розпочали операцію з виявлення снайпера в будинку, на який вказав Рейноса.

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    До будівлі підтягли спецпризначенців і бронетехніку.

    Самого Рейносу одразу ж відвезли до лікарні.

    Проте в якийсь момент з'ясувалося, що жодних ран у поліцейського немає.

    Пан Рейноса згодом визнав, що історію про поранення вигадав, а дірки на своїй сорочці вирізав ножем - щоб зімітувати отвори від куль.

    Не зрозуміло, чому правоохоронцям знадобилося так багато часу, щоб зрозуміти, що жодних поранень в їхнього колеги немає, а вся його історія - вигадка.

    У поліції кажуть, що досі не змогли з'ясувати, чим керувався Рейноса, коли брехав, і навіщо йому це знадобилося.

    Наразі поліцейського відсторонили від виконання обов'язків. Щодо нього відкрито кримінальну справу.

    Джерело: ВВС Україна

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