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    У світі

    США сподіваються, що в Гонконзі буде знайдене «гуманне рішення» проблем

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    25 серпня у Гонконзі&nbsp;поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю&nbsp;проти протестувальників - США сподіваються, що в Гонконзі буде знайдене «гуманне рішення» проблем
    25 серпня у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників

    «Ми сподіваємося на те, що в Гонконзі наступить спокій», заявив глава мінфіну США

    Адміністрація президента США розраховує на «гуманне рішення» проблем Гонконгу.

    Про це заявив у неділю в інтерв'ю телекомпанії Fox News американський міністр фінансів Стівен Мнучін, що супроводжує президента США Дональда Трампа на саміті Групи семи (G7).

    «Звичайно ж, ми дуже сподіваємося на те, що в Гонконзі вдасться знайти гуманне рішення, - підкреслив він. - Ми стежимо за ситуацією. Президент знову сказав, що, як він вважає, якби голова КНР Сі Цзіньпін сів за стіл переговорів з демонстрантами , то все б закінчилося за кілька годин. Ми сподіваємося на те, що в Гонконзі наступить спокій», - додав Мнучін.

    Він відмовився висловлювати припущення з приводу того, як вплинуло б на американо-китайські відносини застосування Китаєм сили в Гонконзі.

    «Не хочу виступати з припущеннями, оскільки це не той результат, на який ми розраховуємо, - заявив він. - Ми розраховуємо на мирний результат. Коли здійснювалася передача Гонконгу, Китай уклав з Великобританією угоду, і ми очікуємо, що Китай буде дотримуватися умов цієї угоди. Президент Трамп розраховує, що там буде знайдено гуманне рішення», - підкреслив він.

    Нагадаємо, 25 серпня у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.

    Того ж дня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван.

    Як повідомлялося, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу поліцейського відділку.

    Нагадаємо, в міжнародному аеропорту Гонконгу у вівторок увечері, 13 серпня, поновилися сутички між поліцією і протестувальниками.

    149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.

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