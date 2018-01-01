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    Поліція у США затримала українця з рекордним арсеналом зброї

    Правоохоронці відзначили, що окремі примірники вилученої зброї перевищують за потужністю зброю в арсеналі місцевої поліції
    У США у місті Цинциннатті (штат Огайо) у результаті дворічного розслідування з приводу розповсюдження наркотиків заарештовано Олексія Ґібсона, який був народжений в Україні. Загалом у Ґібсона вилучено 116 одиниць зброї, повідомляє WCPO.com. «Ми прибрали з вулиці безпрцедентну кількість зброї», - заявив полковник поліції міста
    • Сьогодні, 19:52
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    Правоохоронці відзначили, що окремі примірники вилученої зброї перевищують за потужністю зброю в арсеналі місцевої поліції

    У США у місті Цинциннатті (штат Огайо) у результаті дворічного розслідування з приводу розповсюдження наркотиків заарештовано Олексія Ґібсона, який був народжений в Україні.

    Загалом у Ґібсона вилучено 116 одиниць зброї, повідомляє WCPO.com.

    «Ми прибрали з вулиці безпрцедентну кількість зброї», - заявив полковник поліції міста Цинциннаті Майкл Джон.

    Поліція Цинциннаті повідомила, що Ґібсона заарештували 1 лютого. При затриманні у його машині знайшли 10 одиниць вогнепальної зброї, 100 грам кокаїну, 2 кілограми марихуани, цифрові ваги та 30 000 доларів готівкою. У результаті обшуку помешкання Ґібсона було вилучено додаткову кількість вогнепальної зброї включно з гвинтівками та напів-автоматичною зброєю.

    Ґібсону висунуто звинувачення у незаконному обігу наркотикі.

    У ході прес-конференції представник місцевої поліції заявив, що Ґібсон був народжений в Україні, але відзначив, що правоохоронці не володіють інформацією про імміграційний статус затриманого у США. Відомо лише те, що він перебуває в Америці на законних підставах.

    До розслідування підключились федеральні правоохоронні агенції.

    Правоохоронці відзначили, що окремі примірники вилученої зброї перевищують за потужністю зброю в арсеналі місцевої поліції.

     

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