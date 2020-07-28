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    Поліція викрила банду «чорних ріелторів» у Дніпрі

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    Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна - Поліція викрила банду «чорних ріелторів» у Дніпрі
    Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники встигли заволодіти 11 об’єктами нерухомості

    У Дніпрі правоохоронці викрили організаторів схеми незаконного заволодіння нерухомістю за підробленими документами, на їх рахунку – 11 об’єктів, зокрема квартири, недобудови, земля та АЗС. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

    «До складу групу входило шість осіб, серед яких – організатор, «чорні ріелтори», посібники та безпосередні виконавці злочину. Під час досудового розслідування встановлено, що жертвами їх злочинної діяльності ставали люди похилого віку та особи з алкогольною чи наркотичною залежністю», – йдеться в повідомленні.

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    Поліція викрила банду «чорних ріелторів» у Дніпрі
    Поліція викрила банду «чорних ріелторів» у Дніпрі

    Зазначається, що 28 липня правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків, в ході яких у підозрюваних вилучили вогнепальну зброю, речі та документи, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, підроблені паспорти, документи і печатки, які підтверджують їх причетність до злочинів.

    «Досудове розслідування за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває. Зараз трьом особам вже повідомлено про підозру за цими статтями. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою», – додали в поліції.

    Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    земля документи розслідування
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