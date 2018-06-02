Поліція виявила на Луганщині схрон з тисячами патронів та артснарядами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боєприпаси були заховані в лісі

Частина боєприпасів була вивезена на полігон та знешкоджена

У лісі біля селища Роздольне Старобільського району Луганської області виявлено великий схрон зброї.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«З місця знахідки було вилучено: три ПГ-7С, димова шашка, освітлювальна міна СМ11, три артснаряди, 30 УЗРГМ, 8 запалів УДЗ, 40 ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запалу, 19 гранат РГД-5 без запалу, граната РГО без запалу, сім гранат РГН без запалу, 7,7 тисяч патронів, 28 рейок з патронами 5,45 мм в кожній по 15 патронів, сім пустих магазинів до кулемету, три пусті магазини з АК, два магазини 7,62 мм з 30 патронами, три магазини з 30 патронами 5,45 мм, постріли РПГ», - йдеться у повідомленні.

Частина боєприпасів була вивезена на полігон та знешкоджена працівниками ДСНС, решта - направлена на дослідження.

Вказаний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК України. Проводиться досудове слідство.