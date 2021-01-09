Поліція виявила поблизу Львова звалище медичних відходів

Поліцейські почали досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил та норм

У селі Сокільники поблизу Львова правоохоронці виявили сміттєзвалище з медичними відходами, серед яких – пробірки зі слідами крові.

Про це у Facebook повідомляє поліція Львівської області.

«8 січня під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про те, що поблизу села Сокільники Пустомитівского району знайдено медичні відходи, а саме – пробірки зі слідами крові. Поліцейські почали досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил та норм. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до злочину», – йдеться в повідомлені.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції, експерти-криміналісти, судово-медичний експерт, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Зазначається, що під час огляду місця події правоохоронці виявили у лісопосадці поблизу автодороги «Львів - Пустомити» насип побутового сміття та медичні скляні колби з речовиною, схожою на кров.

Слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає штраф від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі терміном до трьох років.