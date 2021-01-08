СБУ порушила справу через підпільну вакцинацію від коронавірусу

СБУ стверджує, що що група осіб відпускали отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини компанії Pfizer

Спецслужба встановлює, зокрема, хто отримав щеплення контрабандними вакцинами

Служба безпеки має інформацію про контрабанду до України та зберігання отруйних речовин під виглядом вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. У зв’язку з цим у відомстві порушили кримінальне провадження.

Про це в пресслужбі СБУ розповіли «Суспільному».

«Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу Covid-19 виробництва компанії Pfizer», – заявили у відомстві.

СБУ перевіряє всі обставини цього випадку та встановлює, чи робили щеплення вказаними препаратами в медичних закладах або поза ними. Якщо так, то хто отримав щеплення цими «вакцинами».

Справу спецслужба порушила за ч. 3 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу.

Зазначимо, що в Україні з 8 по 24 січня включно буде діяти жорсткий карантин. Обмеження уряд вводить, щоб знизити кількість захворювань. Адже МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

Тим часом в Україні розпалюється скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Отже, 6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Також за інформацією бізнесмена Михаайла Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Ввечері 6 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

Також 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

7 січня у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для «підпільної вакцинації» українських чиновників.