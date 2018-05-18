Держава має захистити Штепу, підозрювану в сепаратизмі, від хлопців з «Азову» – судове рішення

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Неля Штепа

Екс-мера Слов’янська підозрюють у сепаратизмі

Орджонікідзевський районний суд Харкова поклав на Головне управління Національної поліції в Харківській області забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час розгляду справи екс-мера Слов’янська Нелі Штепи.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 14 травня.

Головуюча суддя Вікторія Попова через канцелярію суду оформила заяву-повідомлення. У ній сказано, що 7 травня під час засідання спостерігалась організована присутність молодих чоловіків спортивної статури понад 10 осіб, які ідентифікували себе як представники Цивільного Корпусу «Азов». Після розгляду справи зазначені особи намагалися зупинити обвинувачену Штепу, коли вона виходила з зали судового засідання. Тим самим екс-мера Слов’янська була вимушена покинути приміщення суду через запасний вихід.

«Враховуючи можливість допущення фактів неправомірної поведінки з боку присутніх в залі осіб під час судового розгляду, що може становити загрозу створення перешкод для розгляду справи, порушення порядку в залі судового засідання та в приміщенні суду, вважаю за необхідне застосувати заходи безпеки та охорони громадського порядку під час слухання цієї справи 1 червня 2018 року та в наступні дати судового засідання по даній справі», - зазначено в ухвалі суду.

Як відомо, Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи щодо екс-мера Слов’янська Нелі Штепи на 1 червня 2018 року.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.