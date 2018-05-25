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    Поліція запобігла продажу українок у сексуальне рабство до Туреччини

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    За кожну дівчину торговець мав отримати по 5 тисяч гривень.

    Співробітники поліції викрили вербувальника, який намагався переправити до Туреччини двох мешканок Донеччини для продажу у сексуальне рабство.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    За інформацією правоохоронців, зловмисника затримали у міжнародному аеропорту Харкова, звідки він і дві дівчини мали вилетіти до Туреччини.

    Зазначається, що затриманий — 30-річний мешканець сусідньої з Донецькою області. Він завербував двох малозабезпечених дівчат віком до 25 років з Маріуполя, пообіцявши їм гарні умови праці та високі заробітки у Туреччині.

    «За кожну дівчину торговець мав отримати по 5 тисяч гривень. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — домашній арешт строком на 60 діб», — йдеться у повідомленні.

    У поліції розповіли, що кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми скеровано до суду.

    арешт поліція
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