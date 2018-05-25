Поліція запобігла продажу українок у сексуальне рабство до Туреччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За кожну дівчину торговець мав отримати по 5 тисяч гривень.

Співробітники поліції викрили вербувальника, який намагався переправити до Туреччини двох мешканок Донеччини для продажу у сексуальне рабство.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За інформацією правоохоронців, зловмисника затримали у міжнародному аеропорту Харкова, звідки він і дві дівчини мали вилетіти до Туреччини.

Зазначається, що затриманий — 30-річний мешканець сусідньої з Донецькою області. Він завербував двох малозабезпечених дівчат віком до 25 років з Маріуполя, пообіцявши їм гарні умови праці та високі заробітки у Туреччині.

«За кожну дівчину торговець мав отримати по 5 тисяч гривень. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — домашній арешт строком на 60 діб», — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми скеровано до суду.