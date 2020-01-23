Поліція затримала банду, що вимагала гроші у жителів Львівщини, які повернулися із заробітків



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Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Під час обшуків поліцейські вилучили у підозрюваних готівку на суму понад $50 тис.

Поліція затримала банду, що вимагала гроші у жителів Львівської області, які повернулися із заробітків. Про це сказано у повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.

«У Львівській області поліцейські повідомили про підозру зловмисникам, які вимагали гроші у тих, хто повернувся із заробітків за кордоном», - сказано в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних готівку на загальну суму понад $50 тис.

Учасників організованої злочинної групи, до складу якої входили жителі Самбірського та Старосамбірського районів Львівщини віком від 25 до 30 років, викрили співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи вимагали гроші у жителів Львівської області, які поверталися із заробітків з-за кордону.

Зловмисники залякували свої жертв, а якщо це не давало результату, вдавалися до фізичного насильства.

Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Їм загрожує покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.