Поліція затримала у Полтаві озброєного іноземця



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При собі чоловік мав пістолет, споряджений магазином із 12-ма набоями калібру 9 мм, та гранату РГД-5

Поліцейські у Полтаві затримали озброєного іноземця після повідомлення про особу, яка поводить себе агресивно та вчиняє насильницькі дії в одному з офісних приміщень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Інцидент стався 24 травня близько 10:40. Патрульні поліцейські, які негайно прибули на виклик, виявили на місці події агресивно налаштованого чоловіка, який уже встиг застосувати фізичну силу відносно 22-річної жительки Полтави та продовжував поводити себе агресивно.

Під час візуального огляду правопорушника та його речей, поліцейські помітили предмети, схожі на пістолет та гранату, і викликали підмогу. На місці події поліцейські встановили, що правопорушником є 29-річний іноземець.

«При собі чоловік мав пістолет, споряджений магазином із 12-ма набоями калібру 9 мм, та гранату РГД-5», - додали у поліції.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3-х до 7-ми років.

У подальшому, під час проведення санкціонованих судом обшуків в автомобілі та за місцем проживання фігуранта, слідчі та оперативники виявили та вилучили ще один пістолет, схожий на газовий, а також ще 4 гранати РГД-5, набої до зброї калібру 9 мм та речовини, зовні схожі на наркотичні. Все вилучене направлено на експертизу.

Фігурант затриманий, йому оголошено про підозру та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 150 тисяч гривень. Триває слідство.