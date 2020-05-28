Цікаві факти з історії та сьогодення школи-ліцея у Жмеринці



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Сучасний вигляд школи-ліцей у Жмеринці

100-ліття освітнього закладу у Вінницькій області

У травні цього року навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» відзначає свій 100-літній ювілей.

Сучасний освітній заклад має власну цікаву історію і славні традиції, які зберігають цілі династії педагогів та випускники школи.

Однак з часу заснування школі довелося аж 7 разів змінювати свою назву та місце розташування.

У нашому відеосюжеті ми розповідаємо найцікавіші факти з історії становлення освітнього закладу та сучасні тенденції, якими живе ліцей сьогодні.

Джерело: zhmerynka.city