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    Цікаві факти з історії та сьогодення школи-ліцея у Жмеринці

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    <span>Сучасний вигляд школи-ліцей у Жмеринці</span> - Цікаві факти з історії та сьогодення школи-ліцея у Жмеринці
    Сучасний вигляд школи-ліцей у Жмеринці

    100-ліття освітнього закладу у Вінницькій області

    У травні цього року навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» відзначає свій 100-літній ювілей.

    Сучасний освітній заклад має власну цікаву історію і славні традиції, які зберігають цілі династії педагогів та випускники школи.

    Однак з часу заснування школі довелося аж 7 разів змінювати свою назву та місце розташування.

    У нашому відеосюжеті ми розповідаємо найцікавіші факти з історії становлення освітнього закладу та сучасні тенденції, якими живе ліцей сьогодні.

    Джерело: zhmerynka.city

    школа Вінниччина традиції
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