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    Думки вголос

    В Луганську борці за «русскій мір» вбили в СІЗО чергового «героя Новоросії»

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    <span>Бойовик Олександр Костін</span> - В Луганську борці за «русскій мір» вбили в СІЗО чергового «героя Новоросії»
    Бойовик Олександр Костін

    Бойовий шлях борця за «русскій мір» почався з вбивства цивільних, а закінчився на підвалі у своїх

    Мовою оригіналу

    По устоявшейся уже традиции, в Луганске борцы за русский мир убили очередного «героя Новороссии» Александра Костина. Бывший комбат батальона «Август» (ЛНР) в 2014 году обещал дойти до Аляски, но в итоге смог дойти только до луганского СИЗО.

    9 мая 2014 Костин вместе с другим «героем Новороссии» Алексеем Мозговым расстрелял из засады на трассе под Свердловском автомобили семьи бизнесмена Олега Бурыхина (об этой истории я уже рассказывал ранее). Тогда сам бизнесмен и его супруга погибли, а их дочь получила тяжелые ранения. Собственно, это был главный подвиг Костина за всю войну. Прославился он во многом благодаря этому дикому преступлению.

    Теперь оба организатора этой расправы мертвы. Мозгового расстреляли на трассе 23 мая 2015. Костина замучили в тюрьме 24 мая 2020.

    Символично, что погиб он не в схватке с ненавистными бандеровцами, а был замучен земляками и единомышленниками. Боевой путь борца за русский мир начался с убийства гражданских, а закончился на подвале у своих.

    Karma is a bitch

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас Луганщина ЛНР Луганськ
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