Полісменка з Буковини відрізала своє розкішне волосся для перук онкохворим дітям (фото)



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Мар'яна Жизномірська віддала свої коси для двох дівчаток, які борються з онкологією - 5-річних Софійки та Валерії Фото: МВС України

Мар'яна започаткувала благодійну ініціативу «Підтримай тих, хто потребує»

На Буковині капрал поліції Мар’яна Жизномирська відрізала своє волосся для двох 5-річних дівчат, які втратили своє внаслідок хіміотерапії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«5-річні Софійка та Валерія — мужньо борються з онкологією. Зараз вони перебувають у відділенні онкогематології обласної дитячої клінічної лікарні. Через пройдені хіміотерапії дівчатка втратили волосся. Аби підтримати їх, інспектор відділу соціальної роботи Управління кадрового забезпечення поліції Чернівецької області Мар’яна Жизномірська відрізала своє волосся та передала мамам діток для виготовлення перук маленьким красуням», — розповіли у поліції.

На такий крок полісменку надихнула 10-річна дівчинка з Харкова, яка віддала своє волосся для діток, хворих на алопецію. Тож вона започаткувала благодійну ініціативу «Підтримай тих, хто потребує» і власним прикладом показала, що допомагати — просто.