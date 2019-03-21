Поліця відкрила провадження стосовно газети «The! День», що дискредитує Зеленського



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За адресою друкарні, яка вказана в газеті, насправді розміщена євангельська церква

Київські поліцейські перевіряють інформацію щодо розповсюдження дискредитаційної агітаційної продукції про одного із кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права, в рамках якого будуть досліджені всі обставини події.

«Сьогодні на лінію 102 поліції Києва надійшло кілька повідомлень про розповсюдження друкованої агітаційної продукції, зміст якої дискредитує одного із кандидатів на пост президента України. Для опрацювання цієї інформації правоохоронці зареєстрували матеріали у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень та розпочали перевірку», - зазначили у поліції.

Встановлено, що вихідні дані на поліграфічній продукції, зокрема про друк і замовника, були неповними, а за адресою друкарні, яка вказана в газеті, насправді розміщена євангельська церква. При проведенні першочергової перевірки також отримана інформація, що замовником поліграфічної продукції є інший кандидат на пост глави держави.

Для об’єктивного з’ясування всіх обставин відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження будуть досліджені всі обставини події та встановлений замовник друку і розповсюдження цієї продукції. За вчинення правопорушення передбачено покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Як сьогодні повідомляв «Главком», на вулицях столиці сьогодні зранку молоді люди розповсюджували газету «The! День». Вона критикує кандидата у президенти Володимира Зеленського, який на сьогодні, згідно з результатами соцопитувань, є лідером виборчих перегонів. Газета розписує, як непривабливо виглядатиме життя при Зеленському.

Зазначимо, що замовником газети у «The! День» тиражем у 100 тисяч, якщо вірити вихідним даним, є кандидат у президенти Сергій Каплін. 8 січня Центрвиборчком зареєстрував Капліна кандидатом на виборах президента України.

Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що…

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

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