Чиї прихильники не прийдуть голосувати на вибори?
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Розсилка
Володимир Зеленський
Демократія — це вам не «якось воно буде», демократія — це робота
Про соціологію.
Прогнозована явка 82%
Ніколи такої не було. Ні в 12-му , ні в 14 році. І навряд буде. Буде десь 58-64 %
Тобто, десь 20% від тих хто відповів на соціологію, голосувати не прийдуть.
Питання: чиї це будуть прихильники? Всіх по трохи, але найбільший ризик очевидно у Зеленського.
Отже шанси у лідерів перегонів, десь поруч.
Висновок: демократія — це вам не «якось воно буде», демократія — це робота. А результат залежить від якості роботи.
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Джерело: Блог Леоніда Ємця
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