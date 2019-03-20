Чиї прихильники не прийдуть голосувати на вибори?

Володимир Зеленський

Демократія — це вам не «якось воно буде», демократія — це робота

Про соціологію.

Прогнозована явка 82%

Ніколи такої не було. Ні в 12-му , ні в 14 році. І навряд буде. Буде десь 58-64 %

Тобто, десь 20% від тих хто відповів на соціологію, голосувати не прийдуть.

Питання: чиї це будуть прихильники? Всіх по трохи, але найбільший ризик очевидно у Зеленського.

Отже шанси у лідерів перегонів, десь поруч.

Висновок: демократія — це вам не «якось воно буде», демократія — це робота. А результат залежить від якості роботи.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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