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    Думки вголос

    Чиї прихильники не прийдуть голосувати на вибори?

    • Леонід Ємець

      Народний депутат

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Чиї прихильники не прийдуть голосувати на вибори?
    Володимир Зеленський

    Демократія — це вам не «якось воно буде», демократія — це робота

    Про соціологію. 

    Прогнозована явка 82%

    Ніколи такої не було. Ні в 12-му , ні в 14 році. І навряд буде. Буде десь 58-64 %

    Тобто, десь 20% від тих хто відповів на соціологію, голосувати не прийдуть. 

    Питання: чиї це будуть прихильники? Всіх по трохи, але найбільший ризик очевидно у Зеленського. 
    Отже шанси у лідерів перегонів, десь поруч. 

    Висновок: демократія — це вам не «якось воно буде», демократія — це робота. А результат залежить від якості роботи.

    До вашої уваги:  

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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