Вибори - 2019: в ЦВК підрахували, скільки надрукували «кілометрів бюлетенів»



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За словами Сліпачук, наразі було надруковано виключно бюлетені до першого туру виборів, що проходитиме 31 березня

Площа всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів, це 70 футбольних полів, зазначила голова ЦВК

Якщо скласти всі виборчі бюлетені, надруковані до виборів президента України 31 березня, в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 км.

Про це під час брифінгу у Києві в четвер заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Обсяг роботи досить великий для державного підприємства, оскільки значна довжина бюлетеню ускладнила процес друкування. Для інформації, якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 км. По суті, така відстань між Києвом та столицею Уругваю, містом Монтевідео», - розповіла Сліпачук.

Вона додала, що площа всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів, це 70 футбольних полів.

За словами Сліпачук, наразі було надруковано виключно бюлетені до першого туру виборів, що проходитиме 31 березня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія збільшила на 263 тисячі кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів, забравши їх з другого туру.

Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року.

Джерело: УНН