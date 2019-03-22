Політв’язня Панова перевели з лікарні в російську колонію



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Політв'язень Євген Панов

Самопочуття у Панова погане, бо у нього «нема навіть знеболювального»

Українського політв'язня Євгена Панова повернули до колонії № 6 російського Омська із лікарні.

Про це повідомляє у Facebook організація «Кримська солідарність».

Відомо, що Панова раніше вивезли у колонію-лікарню у зв'язку з погіршенням стану здоров'я: гострий біль у спині.

Однак декілька днів тому політв’язня повернули до колонії №6, бо лікувати у колонії-лікарні №11 його нема чим.

«На днях Женю відвідала наш адвокат Ольга Дінзе та дізналася наступне: самопочуття погане, бо нема навіть знеболювального. На роботах в колонії не працює, співати гімн РФ відмовився. На Євгена намагаються чинити тиск, але він себе утискати не дозволяє», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що родичі політв'язня спробують купити ліки для Панова згідно з призначенням лікаря та передати їх в колонію.

Нагадаємо, наприкінці січня українця Євгена Панова, засудженого кримським «судом» до 8 років колонії суворого режиму у так званій справі «українських диверсантів», після чотиримісячного етапу доставили в слідчий ізолятор Омська.

Як повідомлялося, 5 грудня 2018 року засудженого у справі «українських диверсантів» політв'язня Панова етапували з анексованого Криму в Москву. У Москві Панов перебував у СІЗО-1 «Матросская тишина», де його відвідав український консул.

Під час етапування до сибірської колонії рідні ув'язненого по кілька тижнів не мали інформації про його місцезнаходження.

25 жовтня 2018 року Верховний суд Росії залишив в силі вирок політв'язню Євгену Панову, незаконно засудженому в анексованому Криму у «справі диверсантів» до 8 років колонії суворого режиму.