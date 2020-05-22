За час карантину з вулиць Києва було евакуйовано понад 8,5 тис. автівок (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобілі порушників паркування забирають на штрафмайданчики

Порушникам паркування інспектори виписали штрафів на 4,7 млн грн

За останні два місяці під час карантину з вулиць Києва було евакуйовано 8539 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху.

Інспекторами з паркування за цей час винесено 9 168 постанов на загальну суму штрафів 4,66675 млн грн. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Найбільше оштрафовано за парковку автомобіля на пішохідному переході – 54% від загальної кількості постанов, винесених за травень. Серед інших – паркування на смузі громадського транспорту, виїздах з прилеглих територій, паркування на перехрестях, зупинках громадського транспорту та ін.

«Постійними локаціями відпрацювання інспекції з паркування є лікарні, що забезпечують боротьбу з коронавірусом i виïзди швидкоï. Також особлива увага приділяється смугам громадського транспорту і пішохідним переходам. Зараз ми продовжуємо працювати над запровадженням у Києві автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування. Ця система дасть змогу в рази збільшити ареол відпрацювання перевірки оплати паркування, що принесе значні надходження до міського бюджету та дисциплінує водіїв»,- повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов.

Як повідомлялося, у зв'язку з закриттям столичного метрополітену посилено працює інспекція з паркування і евакуатори.

Читайте також: