За час карантину з вулиць Києва було евакуйовано понад 8,5 тис. автівок (відео)
Порушникам паркування інспектори виписали штрафів на 4,7 млн грн
За останні два місяці під час карантину з вулиць Києва було евакуйовано 8539 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху.
Інспекторами з паркування за цей час винесено 9 168 постанов на загальну суму штрафів 4,66675 млн грн. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.
Найбільше оштрафовано за парковку автомобіля на пішохідному переході – 54% від загальної кількості постанов, винесених за травень. Серед інших – паркування на смузі громадського транспорту, виїздах з прилеглих територій, паркування на перехрестях, зупинках громадського транспорту та ін.
«Постійними локаціями відпрацювання інспекції з паркування є лікарні, що забезпечують боротьбу з коронавірусом i виïзди швидкоï. Також особлива увага приділяється смугам громадського транспорту і пішохідним переходам. Зараз ми продовжуємо працювати над запровадженням у Києві автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування. Ця система дасть змогу в рази збільшити ареол відпрацювання перевірки оплати паркування, що принесе значні надходження до міського бюджету та дисциплінує водіїв»,- повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов.
Як повідомлялося, у зв'язку з закриттям столичного метрополітену посилено працює інспекція з паркування і евакуатори.