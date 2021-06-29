Влада Швеції вирішила пом’якшити карантин

За одним столиком у приміщенні дозволятиметься розміщати не більше 8 осіб

Швеція скасує вимогу щодо раннього закриття барів та ресторанів

У четвер, 1 липня, Швеція перейде до наступного етапу скасування обмежень, запроваджених у зв’язку із пандемією Covid-19. Про це з посиланням на слова в.о. прем’єр-міністра Швеції Лєни Халенген пише Сіньхуа.

«З четверга життя почне нагадувати те, що було до пандемії» - сказала Халенген.

Швеція скасує вимогу щодо раннього закриття барів та ресторанів, хоча за одним столиком у приміщенні дозволятиметься розміщати не більше 8 осіб.

Групи чисельність до 50 осіб (300 у випадку наявності виділених місць) зможуть відвідувати спортивні та культурні події у приміщенні. Подібні заходи просто неба зможуть залучати удесятеро більшу аудиторію.

У шведському уряді також оголосили про намір з 15 липня дозволити автобусам та поїздам дальнього слідування продавати 100% місць.

Раніше влада Канади вирішила продовжити заборону для іноземців на в’їзд до країни з «несуттєвою» метою до 21 липня.

Також Ізраїль з 1 липня дозволить в'їзд вакцинованим туристам.

До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.