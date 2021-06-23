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    Ізраїль відклав на місяць відкриття країни для туристів

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    Ізраїльський міністр охорони здоров'я Ніцан Горовиц та прем'єр Нафталі Беннет вирішили не поспішати зі скасуванням обмежень для іноземців - Ізраїль відклав на місяць відкриття країни для туристів
    Ізраїльський міністр охорони здоров'я Ніцан Горовиц та прем'єр Нафталі Беннет вирішили не поспішати зі скасуванням обмежень для іноземців
    фото: timesofisrael.com

    Причина - індійський штам коронавірусу

    Ізраїльська держава відмовилася від запланованого на 1 липня зняття обмежень для в'їзду відпочивальників та туристів з-за кордону. Таке рішення сьогодні, 23 червня 2021 року, було прийнято міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовицем та прем'єром Нафталі Беннетом в зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу, інформує NEWSru.co.il.

    Уряд також ухвалив рішення про те, що якщо протягом тижня в середньому буде не менше 100 нових заражених COVID-19, в Ізраїлі знову стане обов'язковим носіння масок в закритих приміщеннях.

    Крім того, генеральний директор міністерства охорони здоров'я професор Хезі Леві підписав указ, що вносить ряд змін в методи боротьби з розповсюдженням в Ізраїлі коронавірусної хвороби.

    Йдеться про наступне:

    1. Якщо неповнолітня дитина молодше 12 років порушила карантин, його опікуну можна виписати штраф розміром 5 тисяч шекелів.

    2. На території міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона й на території інших прикордонних пунктів належить носити захисні маски. Маски також обов'язкові в пунктах надання медичної допомоги.

    3. Головний лікар округу, гендиректор МОЗ або начальник відділу громадської охорони здоров'я мають право відправити на карантин щепленого або того, хто вже перехворів коронавірусом, у наступних випадках:

    - якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті з людиною, зараженою небезпечним штамом коронавірусу, або існує підозра щодо такого контакту в зв'язку з локальним спалахом захворюваності;

    - якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим, й при цьому на постійній основі знаходиться в середовищі людей в групах ризику або нещепленої частини населення;

    - якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим в літаку.

    Нагадаємо, до підписання даного указу щеплені ізраїльтяни та ті з них, які перехворіли коронавірусом, повинні були знаходитися на карантині тільки в тому випадку, якщо повернулися з однієї із країн максимального ризику.

    4. Гендиректор МОЗ має право розпорядитися про обов'язкове носіння масок протягом двох тижнів на території будь-якої установи з метою запобігання нового спалаху COVID-19.

    Раніше планувалося, що з 1 липня іноземним громадянам, які пройшли вакцинацію або перехворіли, не треба буде заздалегідь одержувати дозвіл на в'їзд до Ізраїлю. Таким чином, країна повинна була відкритися для індивідуального туризму.

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    Теги: Ізраїль туризм карантин коронавірус
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    Ізраїль відклав на місяць відкриття країни для туристів