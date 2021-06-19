Канада на місяць продовжила заборону в’їзду для іноземців
Дія обмежень на довільні (не суттєві) подорожі між Канадою та усіма країнами, окрім США, будуть подовжені до 21 липня
Ппро у Твіттері повідомляє Прикордонна служба Канади.
«Дія обмежень на довільні (не суттєві) подорожі між Канадою та усіма країнами, окрім США, будуть подовжені до 21 липня 2021 року», – зазначили у відомстві.
Les restrictions sur les voyages discrétionnaires (non essentiels) entre le Canada et les pays autres que les États-Unis seront prolongées jusqu’au 21 juillet 2021.— Agence des services frontaliers du Canada (@FrontiereCan) June 18, 2021
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До слова, Канада відмовилася використовувати для імунізації населення понад 300 тисяч доз вакцини проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson, яку отримала у квітні 2021 року.
Причиною рішення стали побоювання щодо виробництва препарату в лабораторії США.
Партію вакцини помістили на карантин одразу після прибуття до Канади. Це сталося через те, що речовину у відповідних засобах виробляють на заводі Emergent BioSolutions у Балтиморі, де виникли проблеми з контролем за якістю продукції.
«Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців», – зазначили у МОЗ Канади.