Канада на місяць продовжила заборону в’їзду для іноземців

Влада Канади вирішила продовжити заборону для іноземців на в’їзд до країни з «несуттєвою» метою до 21 липня.Ппро у Твіттері повідомляє Прикордонна служба Канади.

«Дія обмежень на довільні (не суттєві) подорожі між Канадою та усіма країнами, окрім США, будуть подовжені до 21 липня 2021 року», – зазначили у відомстві.

Les restrictions sur les voyages discrétionnaires (non essentiels) entre le Canada et les pays autres que les États-Unis seront prolongées jusqu’au 21 juillet 2021.



