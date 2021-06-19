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    Канада на місяць продовжила заборону в’їзду для іноземців

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    Канада на місяць продовжила заборону в&rsquo;їзду для іноземців - Канада на місяць продовжила заборону в’їзду для іноземців
    Канада на місяць продовжила заборону в’їзду для іноземців
    Фото з відкритих джерел

    Дія обмежень на довільні (не суттєві) подорожі між Канадою та усіма країнами, окрім США, будуть подовжені до 21 липня

    Влада Канади вирішила продовжити заборону для іноземців на в’їзд до країни з «несуттєвою» метою до 21 липня.
    Ппро у Твіттері повідомляє Прикордонна служба Канади.

    «Дія обмежень на довільні (не суттєві) подорожі між Канадою та усіма країнами, окрім США, будуть подовжені до 21 липня 2021 року», – зазначили у відомстві.

    До слова, Канада відмовилася використовувати для імунізації населення понад 300 тисяч доз вакцини проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson, яку отримала у квітні 2021 року.

    Причиною рішення стали побоювання щодо виробництва препарату в лабораторії США.

    Партію вакцини помістили на карантин одразу після прибуття до Канади. Це сталося через те, що речовину у відповідних засобах виробляють на заводі Emergent BioSolutions у Балтиморі, де виникли проблеми з контролем за якістю продукції.

    «Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців», – зазначили у МОЗ Канади.


    Теги: США Канада карантин населення
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    Канада на місяць продовжила заборону в’їзду для іноземців