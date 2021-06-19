Канада на місяць продовжила заборону в’їзду для іноземців

Дія обмежень на довільні (не суттєві) подорожі між Канадою та усіма країнами, окрім США, будуть подовжені до 21 липня

Влада Канади вирішила продовжити заборону для іноземців на в’їзд до країни з «несуттєвою» метою до 21 липня.Ппро у Твіттері повідомляє Прикордонна служба Канади.

«Дія обмежень на довільні (не суттєві) подорожі між Канадою та усіма країнами, окрім США, будуть подовжені до 21 липня 2021 року», – зазначили у відомстві.

Les restrictions sur les voyages discrétionnaires (non essentiels) entre le Canada et les pays autres que les États-Unis seront prolongées jusqu’au 21 juillet 2021.



Pour en savoir plus https://t.co/Uk1WkDM3xe pic.twitter.com/xQGIZZRx1W — Agence des services frontaliers du Canada (@FrontiereCan) June 18, 2021

До слова, Канада відмовилася використовувати для імунізації населення понад 300 тисяч доз вакцини проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson, яку отримала у квітні 2021 року.

Причиною рішення стали побоювання щодо виробництва препарату в лабораторії США.

Партію вакцини помістили на карантин одразу після прибуття до Канади. Це сталося через те, що речовину у відповідних засобах виробляють на заводі Emergent BioSolutions у Балтиморі, де виникли проблеми з контролем за якістю продукції.

«Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців», – зазначили у МОЗ Канади.



