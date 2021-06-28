Литва скасовує карантин з 1 липня: головні зміни

Карантин у Литві діяв з листопада минулого року

Із 1 липня Литва скасовує карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу в листопаді 2020 року, але деякі обмеження продовжать діяти. Про це повідомляє LRT.

Рішення прийняли після того, як минулого тижня державна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала уряду не продовжувати карантин, але зберегти режим надзвичайної ситуації. Комісія вказала на те, що кількість нових заражень спадає, але ризики залишаються, зокрема у зв’язку з поширенням більш заразного штаму Delta, вперше виявленого в Індії.

У закладах торгівлі та послуг і далі збережеться вимога контролю кількості відвідувачів і дотримання інших заходів безпеки.

Так званий «паспорт можливостей» (що надає більше свободи вакцинованим людям, а також тим, хто перехворів або має негативний тест) і далі буде використовуватися на великих масових подіях, де немає фіксованих сидячих місць. Кількість учасників на заходах, де вимагається паспорт, більше не буде обмежуватися.

У закритих приміщеннях заходи будуть можливі із заповненням місць на 75% та рекомендується використовувати маски.

Правила перетину кордону залишаються без змін.

Попередній етап послаблення карантину почався з 1 червня і стосувався правил відвідання школи, кількості людей у торгових закладах, організації концертів, роботи ресторанів, казино та нічних клубів.

Тим часом ВООЗ попереджає світ про нову смертоносну хвилю Covid-19. Німеччина вже закрила кордони для громадян Португалії, оскільки там на штам «Дельта» нині припадає понад 70% нових випадків захворювання. У декількох регіонах Іспанії, зокрема Каталонії, вже зареєстровано 20% випадків зараження штамом «Дельта». Регіональні чиновники органів охорони здоров’я прогнозують, що цей варіант коронавірусу може стати домінуючим в регіоні протягом двох-чотирьох тижнів.

Аналогічна ситуація прогнозується і в Греції до середини серпня. Зазначається, що у країні влітку можуть знадобитися суворі локальні локдауни в районах з низьким охопленням вакцинацією, де спостерігається різке збільшення випадків захворювання.