Польща розшукує колишніх есесівців за допомогою Інтерполу

Головним чином до списку входять німці й австрійці, проте є й українці, білоруси та латиші

Інститут національної пам'яті Польщі (IPN) склав список із 1600 членів СС, які працювали в концентраційних таборах на території країни і можуть бути ще живі до теперішнього часу. Польща сподівається знайти цих людей і залучити їх до суду за допомогою Інтерполу. Як повідомив 20 січня 2018 року співробітник IPN Роберт Яницький, перші 400 імен уже



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Польща розшукує понад півтори тисячі есесівців через Інтерпол

Головним чином до списку входять німці й австрійці, проте є й українці, білоруси та латиші

Інститут національної пам'яті Польщі (IPN) склав список із 1600 членів СС, які працювали в концентраційних таборах на території країни і можуть бути ще живі до теперішнього часу. Польща сподівається знайти цих людей і залучити їх до суду за допомогою Інтерполу.

Як повідомив 20 січня 2018 року співробітник IPN Роберт Яницький, перші 400 імен уже передано міжнародній поліції.

За його словами, нинішня акція IPN - остання можливість залучити колишніх есесівців до суду. При складанні списку співробітники інституту звертали особливу увагу на рік народження членів СС, щоб відокремити тих, хто міг би бути живий досі.

Таким чином із 23 тисяч осіб було відібрано 1600. Головним чином до списку входять німці й австрійці, проте є й українці, білоруси та латиші.

Зазначено, що в листопаді 2017 року прокуратура Дортмунда пред'явила звинувачення двом колишнім есесівцям, які працювали охоронцями в концентраційному таборі Штуттгоф під Гданськом.

За словами прокурора Андреаса Бренделя, їх звинувачують у пособництві вбивству сотень в'язнів табору. Чи відбудеться процес, поки неясно: медики готують висновок про стан здоров'я колишніх есесівців, яким зараз 93 і 94 роки.