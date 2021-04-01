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    Польща спростить умови працевлаштування українців

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    Чимало українців знаходять роботу у Польщі&nbsp; - Польща спростить умови працевлаштування українців
    Чимало українців знаходять роботу у Польщі 
    Фото з відкритих джерел

    Уряд країни полегшить працевлаштування іноземців у галузях, де явно не вистачає польської праці

    Влада Польщі розробляє документ імміграційної політики. Він буде містити пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у Польщі. Про це пише RMF24.

    «Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше співробітників», – заявив міністр розвитку, праці й технологій Польщі Ярослав Говін.

    Міністр зазначив, що в рамках програми «Новий курс» також запропонує податковий механізм, який буде стимулювати людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.

    «Ми також завершуємо підготовку документа в міністерстві, який буде формою продуманої міграційної політики. Він буде включати пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців в галузях, у яких явно не вистачає польської праці», – повідомив міністр.

    Наразі через карантин Польща змінила правила в’їзду. У Польщі діють нові обмеження, оголошені урядом у зв'язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський не виключає, що ці правила будуть продовжені після 9 квітня. Все буде залежати від захворюваності на Covid-19.

    Також повідомлялося, що українським заробітчанам заборонять в'їзд до Польщі за порушення ряду умов.

    Крім того, Польща назвала кількість шукачів притулку з України. 317 українських громадян звернулися протягом 2020 за отриманням притулку у Польщі. Всього за міжнародним захистом у цій країні звернулося майже три тисяч іноземців.

    Як повідомлялося раніше, у 2019 році документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 430 громадян України, клопотання 21 з них було задоволено.

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    Теги: Польща українці робота праця гастербайтер трудові мігранти
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