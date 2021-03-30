Ракета і черепаха. Як йде вакцинація в Польщі та Україні

В Україні на кінець березня вакцинували 213 тис. людей, в Польщі - 6 млн

Польська влада виконала свою першу обіцянку і зробила 6 млн щеплень до кінця першого кварталу. Тепер для виконання наступного етапу уряд планує колоти вакцини полякам навіть на робочому місці.

Уряд Польщі планує щепити всіх добровольців до кінця серпня. До кінця другого кварталу цього року метою є введення 20 мільйонів доз. Про це сьогодні на пресконференції повідомив польський прем’єр Матеуш Моравецький.

«Національна програма вакцинації – це більше, ніж просто урядова програма – це іспит на відповідальність, ефективність державних структур та (перевірка) наших мобілізаційних та організаційних здібностей. На початку року ми обіцяли, що завершимо 6 мільйонів щеплень до кінця І кварталу, і нам це вдалося. До кінця другого кварталу ми проведемо загалом 20 мільйонів щеплень, а до кінця серпня ми хочемо щепити всіх добровольців у Польщі», – заявив голова уряду.

При цьому Моравецький додав, що хоче мати 10 мільйонів щеплень на місяць по всій країні. Поки що ж ця цифра нереальна.

Як повідомив керівник канцелярії прем'єр-міністра та уповноважений уряду з питань вакцинації Міхал Дворчик, у квітні до Польщі буде доставлено 5 млн доз вакцин. Ця кількість за оптимістичного сценарію може скласти 7 млн.

План підтверджених поставок вакцин від коронавірусу до Польщі на квітень

У квітні очікується майже 3,5 млн доз від Pfizer, 491 тис. доз від Moderna, 926 тис. від AstraZeneca і, що слід відмітити, 300 тис. доз нової вакцини Johnson&Johnson, для щеплення якою треба тільки одну дозу.

«Швидкість вакцинації залежить від закупівлі вакцин у виробників. Ми постійно тиснемо на відповідні інституції ЄС і закликаємо їх діяти. Серед іншого, в результаті втручання польського уряду, ЄС швидше затвердив вакцину Johnson&Johnson», – розповів прем’єр Моравецький.

У другому кварталі цього року щеплення в Польщі, як і раніше, будуть проводитись в приймальних відділеннях первинної медичної допомоги, тимчасових лікарнях та т.зв. «вузлових» лікарнях. Але з квітня цей список локацій буде розширено.

«Ми прийняли рішення про розширення кола людей та кількості місць, де можна буде зробити щеплення. Ми представляємо можливість щеплень, серед іншого:

на робочих місцях;

в пунктах типу drive-thru;

в аптеках;

у районних лікарнях та пунктах, які підконтрольні місцевому самоврядуванню», – повідомив голова уряду Польщі.

План Польщі: всі охочі отримають щеплення до кінця літа (фото: wyborcza.pl)

При цьому влада буде надавати вакцини роботодавцям, щоб ті організували щеплення на робочому місці. Для цього потрібно мінімум 500 робітників на підприємстві і приміщення, яке відповідатиме санітарним нормам.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію розпочали 24 лютого. З цього часу щеплення від коронавірусу отримали 212 898 людей, двоє завершили вакцинацію, тобто отримали дві необхідні дози. За даними МОЗ, станом на 29 березня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 371 406 людей.

На брифінгу 30 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна має «домовленості і контракти» на поставки більше ніж 22 млн доз вакцин від коронавірусу від різних світових виробників. Термінів поставок цих вакцин до України міністр не озвучив. За його словами, договори укладені з AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac. Нагадаємо, 24 лютого Україна розпочала вакцинацію від Covid-19 препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca. Наразі в нашу країну прибула також партія китайської вакцини Sinovac.

Сергій Чепінський, для «Главкома»