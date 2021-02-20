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    Польща назвала кількість шукачів притулку з України

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Через Covid-19 кількість шукачів притулку у сусідній державі помітно зменшилась</p> - Польща назвала кількість шукачів притулку з України

    Через Covid-19 кількість шукачів притулку у сусідній державі помітно зменшилась

    Фото з відкритих джерел

    Статус біженця у Польщі хоче отримати понад триста українців

    317 українських громадян звернулися протягом 2020 за отриманням притулку у Польщі. Всього за міжнародним захистом у цій країні звернулося майже три тисяч іноземців, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Polskie Radio.

    За даними Управління з питань іноземців, минулого року клопотання про надання міжнародного захисту в Польщі подало майже вдвічі менше людей, ніж роком раніше. Так, протягом 2020 року таких заяв надійшло від 2,8 тисячі осіб, а у 2019 році – приблизно 4,1 тисячі.

    Зменшення числа клопотань пов'язано в основному з пандемією коронавірусу і введеними у багатьох державах обмежень на подорожі.

    У першій п’ятірці найчисельніше представлених країн походження іноземців були: Росія – 1283 осіб, Білорусь – 407 осіб, Афганістан – 120 осіб і Таджикистан – 87 осіб.

    Як повідомлялося раніше, у 2019 році документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 430 громадян України, клопотання 21 з них було задоволено.

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    Теги: політичний притулок Білорусь Росія Польща Афганістан документи Таджикистан Україна біженці
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