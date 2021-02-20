Польща назвала кількість шукачів притулку з України

Статус біженця у Польщі хоче отримати понад триста українців

317 українських громадян звернулися протягом 2020 за отриманням притулку у Польщі. Всього за міжнародним захистом у цій країні звернулося майже три тисяч іноземців, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Polskie Radio.

За даними Управління з питань іноземців, минулого року клопотання про надання міжнародного захисту в Польщі подало майже вдвічі менше людей, ніж роком раніше. Так, протягом 2020 року таких заяв надійшло від 2,8 тисячі осіб, а у 2019 році – приблизно 4,1 тисячі.

Зменшення числа клопотань пов'язано в основному з пандемією коронавірусу і введеними у багатьох державах обмежень на подорожі.

У першій п’ятірці найчисельніше представлених країн походження іноземців були: Росія – 1283 осіб, Білорусь – 407 осіб, Афганістан – 120 осіб і Таджикистан – 87 осіб.

Як повідомлялося раніше, у 2019 році документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 430 громадян України, клопотання 21 з них було задоволено.