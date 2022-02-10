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    Польща суттєво пом'якшує Covid-обмеження

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    Польща може зняти обмеження в березні, якщо щоденне число випадків зараження продовжить падати нинішніми темпами - Польща суттєво пом'якшує Covid-обмеження
    Польща може зняти обмеження в березні, якщо щоденне число випадків зараження продовжить падати нинішніми темпами
    фото: Reuters

    Носіння масок в закритих приміщеннях стане рекомендацією, а не вимогою

    Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про скорочення періоду ізоляції для людей, інфікованих коронавірусом, і більш м'які правила карантину. На його думку, кінець пандемії Covid-19 вже близький. Про це повідомляє Reuters.

    Всього два тижні тому в Польщі було зафіксовано рекордну щоденну кількість випадків захворювання, але у зв'язку зі зниженням кількості випадків зараження влада вважає, що прийшов час внести зміни.

    «Ми маємо справу з початком кінця пандемії. У лютому зниження кількості інфекцій має бути відносно великим», - заявив cіністр охорони здоров'я Польщі на прес-конференції.

    З 15 лютого період ізоляції для людей з Covid-19 буде скорочений до 7 днів з 10.

    З 11 лютого люди, які не проживають з інфікованою людиною і контактували з ним, не будуть поміщатися в карантин.

    Карантин для мандрівників без свідоцтва про Covid-щеплення також буде скорочений до семи днів.

    Недзельський вважає, що Польща може зняти обмеження в березні, якщо щоденне число випадків зараження продовжить падати нинішніми темпами.

    «Якщо темпи зниження захворюваності залишаться незмінними, є реальна перспектива зняття обмежень у березні», - повідомив він.

    Носіння масок в закритих приміщеннях стане рекомендацією, а не вимогою.

    Міністр освіти Пшемислав Чарнек додав, що школярі повернуться до очних занять з 21 лютого.

    В даний час Польща вимагає, щоб люди носили маски в закритих громадських місцях, і існують обмеження на кількість нещеплених людей, допущених в ресторани та інші місця. Правила часто не дотримуються.

    Теги: Польща міністр час
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    Польща суттєво пом'якшує Covid-обмеження