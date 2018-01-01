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    Польща терміново змінює систему управління збройними силами

    У Варшаві вирішили розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки Польщі
    У Польщі планують негайно змінити систему управління збройними силами та розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки. Про це під час зустрічі в понеділок у Варшаві домовилися президент Польщі Анджей Дуда і керівництво міністерства національної оборони Польщі (МНО), інформує РАР. «Під час дискусії про функціонування
    • Сьогодні, 20:23
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    <p>Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з військовими&nbsp;</p>

    Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з військовими 

    У Варшаві вирішили розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки Польщі

    У Польщі планують негайно змінити систему управління збройними силами та розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки.

    Про це під час зустрічі в понеділок у Варшаві домовилися президент Польщі Анджей Дуда і керівництво міністерства національної оборони Польщі (МНО), інформує РАР.

    «Під час дискусії про функціонування збройних сил РП, особливо у контексті контролю над армією з боку президента РП, задекларовано здійснення негайних змін у системі управління і командування», - йдеться у спільній заяві МНО та президентського органу - Бюро національної безпеки (BBN).

    Крім того, на рівні президента і керівництва МНО вирішено здійснити кроки щодо покращення кадрової політики в польській армії, а також розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки Польщі.

    У зустрічі з Дудою взяли участь глава МНО Маріуш Блащак, заступники міністра оборони та голова BBN Павел Солох.

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