Польща терміново змінює систему управління збройними силами

У Варшаві вирішили розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки Польщі

У Польщі планують негайно змінити систему управління збройними силами та розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки. Про це під час зустрічі в понеділок у Варшаві домовилися президент Польщі Анджей Дуда і керівництво міністерства національної оборони Польщі (МНО), інформує РАР. «Під час дискусії про функціонування



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Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з військовими

У Варшаві вирішили розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки Польщі

У Польщі планують негайно змінити систему управління збройними силами та розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки.

Про це під час зустрічі в понеділок у Варшаві домовилися президент Польщі Анджей Дуда і керівництво міністерства національної оборони Польщі (МНО), інформує РАР.

«Під час дискусії про функціонування збройних сил РП, особливо у контексті контролю над армією з боку президента РП, задекларовано здійснення негайних змін у системі управління і командування», - йдеться у спільній заяві МНО та президентського органу - Бюро національної безпеки (BBN).

Крім того, на рівні президента і керівництва МНО вирішено здійснити кроки щодо покращення кадрової політики в польській армії, а також розпочати роботу над новою стратегією національної безпеки Польщі.