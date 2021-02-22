Польща змінює правила в’їзду

Для поїздки у Польщу тепер усім треба буде робити ПЛР-тест

Польські прикордонники вимагатимуть негативний тест на ковід

Уряд Польщі до кінця тижня змінить правила в’їзду до країни. Тепер на всіх напрямках буде дозволений пропуск громадян лише за наявності негативного тесту на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський в ефірі телеканалу TVN24.

За його словами, у разі відсутності негативного тесту на ковід, громадяни зобов’язані будуть пройти обов’язковий карантин.

«Ми думаємо, щоб зробити це на поточному тижні. Ми хочемо допрацювати правила, деталі, служби повинні підготуватися, тому що це буде означати повернення до діяльності прикордонної охорони», – заявив Недзельський.

Міністр зазначив, що тест на коронавірус буде обов’язковим як на західному, так і на південному кордоні країни. У разі відсутності тесту, мандрівник з-за кордону зобов’язаний буде пройти 10-денну ізоляцію.

Відзначимо, до цього у Польщі вимагали негативний тест на коронавірус лише у громадян третіх країн, що в’їжджають з країн ЄС. Обов’язковий карантин не застосовувався.

Раніше Польща назвала кількість шукачів притулку з України. Отже, торік статус біженця у Польщі хотіли отримати понад триста українців. Як повідомлялося раніше, у 2019 році документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 430 громадян України, клопотання 21 з них було задоволено.

Також нагадаємо, що українці зможуть отримати щеплення від Covid-19 у Польщі. Отримати Covid-щеплення зможуть лише ті громадяни України, які легально перебувають в країні, наприклад, мають карту тимчасового чи постійного проживання. Наявність медичного страхування не є обов'язковою умовою.

Минулого тижня стало відомо, коли ЄС відкриє кордони для українців. У ході боротьби з поширенням коронавірусу Євросоюз в березні 2020 року заборонив в'їзд громадянам третіх країн. Під заборону не потрапили у тому числі студенти та іноземні робітники.