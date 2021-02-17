Безвіз на карантині: стало відомо, коли ЄС відкриє кордони для українців

Безвізом з ЄС українці не зможуть скористатися ще кілька місяців

Німецький дипломат каже, що старт вакцинації може прискорити відкриття кордонів для мандрівників з України

Країни Європейського Союзу не відкриють кордони для громадян України для безвізових поїздок протягом ще декількох місяців, заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен.

«Я боюся, що це буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати», – сказала дипломат на віртуальній зустрічі.

За словами німецького посла, на даний момент ситуація з коронавірусом в Україні ліпша, ніж в Німеччині, однак вона нестабільна і може змінитися.

«Ми дивимося не тільки на два останні тижні, тому що дати дозвіл, а через два тижні забрати – це теж погано», – сказала вона.

У ході боротьби з поширенням коронавірусу Євросоюз в березні 2020 року заборонив в'їзд громадянам третіх країн. Під заборону не потрапили низка людей, в тому числі студенти та іноземні робітники.

Наприкінці 2020 року глава МЗС назвав головну проблему українського безвізу.

Зазначимо, вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть розпочати лише на наступному тижні.

Хоча ще на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого Україна отримає перші поставки вакцини від коронавірусу. Одразу після цього почнеться масова імунізація населення.

Тим часом фармацевтична компанія Pfizer подала документи на сертифікацію своєї вакцини проти Covid-19 в Україні. Компанія AstraZeneca також подала заявку на реєстрацію своєї вакцини від Covid-19 на території України. Раніше заявку на реєстрацію вакцини в Україні подала китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль обіцяє, що Польща продасть Україні 1,2 мільйона доз AstraZeneca. У самій Польщі поки що не дали відповіді на запит України.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

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