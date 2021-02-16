Шмигаль обіцяє, що Польща продасть Україні 1,2 мільйона доз AstraZeneca

Тим часом у Польщі вже вакцинувалося майже 1,5 млн людей, а перші вакцини отримаали медики ще в грудні 2020 року

МОЗ Польщі отримало пропозицію від України про перепродаж вакцин, однак питання ще не вирішено

Польща найближчим часом продасть Україні 1 млн 200 тис. вакцин від коронавірусу AstraZeneca за собівартістю.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв'ю «Укрінформу».

Він пояснив, що Польща отримала від Євросоюзу поки що, за попередніми домовленостями, на 1 мільйон 200 тисяч вакцин більше від свого замовлення. Ці вакцини продадуть Україні за собівартістю.

«Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Гроші на цю закупку є, зокрема з ресурсів Європейського інвестиційного банку», – розповів очільник уряду.

Водночас, як пише Euractiv, Польща отримала запит від України щодо перепродажу вакцин від коронавірусу, але поки ніяких поставок не здійснювалося. Про це заявила представниця Міністерства охорони здоров'я Польщі.

«Польща на сьогодні нікому не перепродавала вакцини», - сказала представниця міністерства ще у неділю, коментуючи заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса про те, що Комісія допомагає Польщі в перепродажі для України 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

У МОЗ Польщі також запевнили, що дози для продажу в Україну не будуть надходити із запасів, які призначені для польських громадян, включених в національну програму вакцинації.

Тим часом у Польщі вакцину від коронавірусу отримали майже 1,5 млн людей. Принаймні одну дозу отримали вже 1,47 млн осіб, з них 646 тисяч - у тому числі другу дозу. Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зазначив, що з наступних поставок вакцини головну частку спрямують на вакцинацію людей похилого віку.

В країні вже триває реєстрація на щеплення різних категорій вчителів та викладачів, їм запропонують вакцину AstraZeneca. Польща використовує усі три затверджені в ЄС вакцини від коронавірусу - Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca; але останню - з віковими обмеженнями

Зазначимо, що напередодні ВООЗ схвалив вакцину AstraZeneca.

Щодо старту вакцинації в Україні, точна дата наразі невідома. Сьогодні очільник МОЗ Степанов назвав новий термін вакцинування українців від коронавірусу. Міністр охорони здоров'я затримку з поставками вакцин пояснює технічними та бюрократичними проблемами, що не залежать від України.

Тим часом у ковід-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка. Пацієнти лежать у коридорах, їдальнях та по кабінетах лікарів.

16 лютого головний санлікар терміново вирушив на Івано-Франківщину через сплеск коронавірусу в регіоні. Сьогодні ввечері там має відбутися засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.