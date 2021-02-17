Потужний «відтік мізків»: стало відомо, куди тікають білоруські айтішники

У Білорусі IT-компанії почали частково або повністю переводити штат за кордон і закривати офіси на території республіки

Україна пропонує білоруським IT-компаніям податкові пільги

Білорусь зіткнулася з потужною хвилею «відтоку мізків» після силового придушення протестів, що почалися в країні влітку 2020 року. Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, дії білоруських силовиків вдарили по «дітищу» Лукашенка - Парку високих технологій, який є одним із провідних інноваційних IT-кластерів у Центральній і Східній Європі. З ідеєю запустити парк невизнаний глава білоруської держави виступив на початку 2000-х. Із того часу кластер сприяв появі таких успішних проектів, як World of Tanks, Viber і Maps.me.

Однак після репресивних дій влади Білорусі IT-компанії почали частково або повністю переводити штат за кордон і закривати офіси на території республіки. Серед перших була японська Rakuten, яка володіє Viber. Глава підрозділу в білоруському виробнику GPS-технологій Gurtam Олександр Кувшинов покинув Білорусь після того, як його було згадано на телебаченні через розслідування стосовно PandaDoc.

Серед країн, в які виїжджають білоруські IT-фахівці, опинилася Литва. На її території новий бізнес в сфері фінтеху зареєструвати швидше, ніж в інших європейських державах. В цілому близько 40 IT-компаній перевели приблизно 900 співробітників з Білорусі до Литви. Ще 30 фірм розглядають подібний сценарій. Серед інших країн, які претендують на білоруських фахівців, також є Україна і Польща. Як відомо, Україна пропонує білоруським компаніям податкові пільги.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ, який впроваджує низку пільг для програмістів з Білорусі, які вирішать переїхати до України і працювати на території нашої країни.

На тлі масштабних протестів в Білорусі в зоні ризику опинилася одна з найпрогресивніших сфер бізнесу країни – IT-сектор, який забезпечував до 10% ВВП країни.

Раніше в Україну переїхала одна з найбільших білоруських IT-компаній.

У грудні 2020 року Кабінет міністрів спростив оформлення дозволу на проживання в Україні для висококваліфікованих спеціалістів із Білорусі.

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