Польські журналісти закликали судити російських пропагандистів як воєнних злочинців

Російські ЗМІ так само винні у злочинах проти людяності, як і армія РФ

Росії має взяти на себе відповідальність за скоєні злочини

Асоціація журналістів Польщі виступила з вимогою «судити російських пропагандистів під виглядом журналістів як військових злочинців!»

Як повідомляє Націоанльна спілка журналістів України, на офіційному сайті польської асоціації опублікована заява, в якій об’єднання польських колег вимагає: «У зв’язку з варварським вторгненням Росії в незалежну Україну, яке триває вже півроку, як представники Головної Управи Асоціації польських журналістів вкотре вимагаємо від Росії взяти на себе відповідальність за скоєні там злочини проти мирного населення, не лише стосовно бандитів у російських погонах, а й стосовно «журналістів» – пропагандистів кремлівського режиму.

Пропагандисти не лише дезінформують світову громадську думку про криваву агресію Москви проти України, а й спонукають її до боротьби з українцями в ім’я імперіалістичних інтересів Путіна та його прибічників».

Автори заяви, яку підписали президент СДП Кшиштоф Сковронський, віце-президент СДП Йоланта Гайдаш, віце-президент СДП Маріуш Піліс, генеральний секретар СДП Губерт Бекрихт, скарбник СДП Олександра Табачинська, серед російських пропагандистів, які видають себе за журналістів, називають Маргариту Симоньян, Володимира Соловйова, Дмитра Кісельова, Ольгу Скабєєву. Однак, перерахованими «бійцями інформаційного фронту» перелік не вичерпується.

Польські колеги говорять, що крім них, відповідальність мають понести також багато інших, які «пропагують війну Путіна проти України», і їх слід «судити як військових злочинців!» Вони підкреслюють, що «Це лише приклади брехунів і рейдерів, які прикидаються журналістами. Це найвідоміші обличчя російської пропаганди. На жаль, їх набагато більше, особливо враховуючи те, що в Росії зараз взагалі немає вільних ЗМІ».

Польські журналісти підкреслюють, що «Шахрайство, дезінформація і, насамперед, розпалювання ненависті, заклики до вбивства невинних людей у ​​незалежній країні ніколи не будуть вважатися журналістикою, а центри російської пропаганди ніколи не стануть ЗМІ. Тому світові журналістські організації та національні медіа-асоціації повинні постійно впливати на демократичні уряди та міжнародні інституції, щоб з огляду на очевидну необхідність готувати трибунали для бандитів російської армії, які сіють терор в Україні, передбачити відповідальність також російських пропагандистів, які заохочують аудиторію до агресії проти України в кремлівських ЗМІ, намагаються виправдати масові вбивства, зґвалтування та пограбування».

Нагадаємо, що Національна спілка журналістів України в кількох заявах та інших документах закликала Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів протидіяти російській пропаганді в ЗМІ, вимагати припинення інформаційної війни проти України з боку російських пропагандистів та пропонувала притягнути їх до правової та професійної відповідальності за скоєні професійні та кримінальні злочини.