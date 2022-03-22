Польський актор прочитав Заповіт і здивував завершенням свого виступу (відео)

На благодійному концерті у Лодзі Анджей Северин підтримав Україну

У Лодзі на «Атлас Арені» виступили зіркові артисти Польщі і України. Зокрема, польський актор Анджей Северин прочитав Заповіт Тараса Шевченка і завершив свій виступ побажанням російським окупантам піти шляхом російського корабля.

Нагадаємо, у Лодзі відбувся концерт «Разом з Україною», під час якого були зібрані кошти на підтримку України. Повідомляється, що 10 тис. квитків на концерт були розкуплені миттєво.

Як повідомлялося раніше, голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга прочитала вірш Василя Симоненка «Люди — прекрасні» і виклала відео в Instagram.

Напередодні трагічно загинув артист Національної опери України Артем Дацишин. Про це повідомила у соцмережі журналістка Ганна Мамонова. А під час ракетного обстрілу в Києві загинула відома українська актриса Оксана Швець.

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