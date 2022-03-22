  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Голлівудська актриса підтримала Україну віршем Василя Симоненка

    Голлівудська актриса Віра Фарміга підтримала Україну віршем Василя Симоненка - Голлівудська актриса підтримала Україну віршем Василя Симоненка
    Голлівудська актриса Віра Фарміга підтримала Україну віршем Василя Симоненка
    Фото: Instagram

    Віра Фарміга прочитала вірш і виклала відео у соцмережу

    Голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга прочитала вірш Василя Симоненка «Люди — прекрасні» і виклала відео в Instagram.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Vera Farmiga (@verafarmiga)

    «Ми чуємо вас, ми бачимо вас. І ми солідарні і об’єднані з вами», – сказала вона. Акторка заявила, що пишається мужністю українського народу і висловила солідарність з українцями.

    Як повідомлялося раніше, напередодні трагічно загинув артист Національної опери України Артем Дацишин. Про це повідомила у соцмережі журналістка Ганна Мамонова. А під час ракетного обстрілу в Києві загинула відома українська актриса Оксана Швець.

    Читайте також:
    Стінг присвятив пісню «хоробрим українцям, які борються проти тиранії»
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голлівудська актриса підтримала Україну віршем Василя Симоненка