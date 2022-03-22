Голлівудська актриса підтримала Україну віршем Василя Симоненка

Віра Фарміга прочитала вірш і виклала відео у соцмережу

Голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга прочитала вірш Василя Симоненка «Люди — прекрасні» і виклала відео в Instagram.

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«Ми чуємо вас, ми бачимо вас. І ми солідарні і об’єднані з вами», – сказала вона. Акторка заявила, що пишається мужністю українського народу і висловила солідарність з українцями.

Як повідомлялося раніше, напередодні трагічно загинув артист Національної опери України Артем Дацишин. Про це повідомила у соцмережі журналістка Ганна Мамонова. А під час ракетного обстрілу в Києві загинула відома українська актриса Оксана Швець.

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